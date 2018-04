Conseil communal : Assemblée élue pour une période de six ans par la population de la commune, et qui adopte des règlements et des ordonnances.



Il s’agit du niveau législatif de la commune (équivalent du parlement). Il est installé le premier lundi de décembre après les élections (soit cette année le 3 décembre 2018) et se réunit " toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ", et au moins dix fois par an.

Les conseillers communaux sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. Leur nombre, toujours impair, varie de 7 à 55 suivant l'importance démographique de la commune (voir nombre de conseillers communaux).

Il n'y a pas de date précise pour les séances. Le collège communal étant en principe compétent pour convoquer le conseil, il lui appartient de veiller au respect de l'exigence du nombre minimal des réunions. Un groupe d’un tiers des membres du conseil en fonction peut aussi demander au collège de convoquer le conseil aux jour et heure qu'ils ont fixés.



Le conseil communal est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf si le conseil communal a désigné un président d'assemblée, ce qui n'est pas obligatoire.