Communales: tous ministres, tous candidats (ou presque)

C’est une tradition bien belge et typique de nos hommes et femmes politiques que de se présenter à (presque) tous les scrutins quels qu’ils soient.

Et si on regarde autour de nous, la Belgique constitue bien une " exception culturelle ". Le Belge aime le cumul.

Le plus beau mandat

Tous vous le diront, le poste de bourgmestre est leur préféré… même si une fois élu, ils s’empressent de désigner un " faisant fonction ", en gardant un œil sourcilleux sur ce fauteuil tant apprécié. C’est qu’en plus du fauteuil, il y a le portefeuille… et un portefeuille, cela ne se refuse pas, quitte parfois à s’y brûler les ailes.

Au sein du gouvernement fédéral, pratiquement tous les ministres/secrétaires d’état sont candidats[1] et la plupart du temps avec de réelles ambitions. Koen Geens, s’il n’ambitionne aucun poste exécutif, sera même candidat à la fois aux communales et aux… provinciales (oui, oui ce truc que l’on a tant reproché à Muriel Gerkens, mais en Flandre c’est parfaitement autorisé). Seul Charles Michel (bourgmestre de Wavre sortant) et Denis Ducarme restent en marge.

Les autres gouvernements n’échappent pas à la règle : tous les ministres wallons[2] sont en campagne depuis plusieurs semaines, idem pour la plupart des ministres bruxellois[3] comme tous ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles[4].

A chaque fois, ce sont bien sûr des ministres qui ont mené campagne entre deux réunions de travail, conseils des ministres ou voyages à l’étranger. Avec quelle efficacité ? La question reste taboue. Tous vous jureront que la Cité est restée bien gérée. La remarque vaut sans doute aussi pour tous les députés aspirants-bourgmestres.

Cumul adoré

Tous vous diront que cette fonction exécutive de terrain est indispensable pour mieux comprendre les vrais problèmes et donc gérer au mieux de l’intérêt de tous. La Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et depuis peu la France, où ce genre de cumul est banni voire rarissime sont-ils pour la cause, des pays plus mal gérés que le nôtre ?

Ainsi jamais depuis 1831, un Premier Ministre n’avait porté en même temps le titre de bourgmestre… jusqu’à Elio Di Rupo et Charles Michel.

Les mentalités semblent évoluer toutefois. En Wallonie et à Bruxelles. En Flandre, il n’y a pratiquement pas de débat sur le cumul des mandats même si on constate que traditionnellement, les bourgmestres des grandes villes flamandes sont rarement des ténors nationaux. L’exception anversoise actuelle y paraît d’autant plus incongrue. Cela n’empêche pas la plupart des ministres flamands d’exercer aussi des responsabilités locales.

Sous la pression des affaires politico-financières, la Wallonie a changé les règles au point qu’il risque d’y avoir quelques soucis de remplacement de ministres et de députés. Le PS interdit le cumul député-bourgmestre/échevin pour les villes de plus de 50.000 habitants.

Mais dans tous les cas, ils/elles choisiront la fonction de bourgmestre.

La commune, cela reste le choix du cœur, même pour un ministre… sauf peut-être cette fois, pour un certain Charles Michel qui a décidé de tout miser sur le scrutin… suivant.

@PhWalkowiak

