Communales: à chaque parti, sa popotte

Une campagne des communales, c'est comme une recette de cuisine traditionnelle. Non seulement, chacun en a sa version mais les circonstances du moment, les ingrédients à disposition, influent sur la manière de la mitonner.

Popotte interne

Les élections communales de 2018 seront le fruit aussi bien d'ingrédients locaux, de condiments régionaux ou nationaux que du fait qu'elles servent de (copieuses) entrées au plat de résistance des élections générales de mai 2019.

Et pour affronter ce festin électoral, chaque parti a sa recette.

Trois grandes catégories : ceux qui voient cuisine collective, la même chose pour tout le monde, ceux qui à l’inverse privilégient les produits locaux et enfin ceux qui oscillent entre les deux.

Clairement, N-VA et PTB ont " nationalisé " leur campagne. La N-VA se présente partout (y compris auprès de l’électorat francophone) comme le parti de la " loi et l’ordre ". Le PTB ne se présente que dans très peu de localités (16 communes seulement sur 262 en Wallonie) mais où il sert la " même soupe " anticapitaliste, avec des thématiques sociales générales.

DéFI propose la même carte, mais uniquement en Wallonie, espérant engranger sur ses positionnements au moment des affaires. Partout, même si ce sont des élections locales, les mêmes têtes : Francken et Jambon pour les nationalistes, Hedebouw pour les marxistes, Maingain pour les Francophonissimes. Capitaliser sur les figures connues faute d’ancrage local.

Limites

D’autres préfèrent jouer " terroir ". Chacun à sa façon. Faute de grandes figures locales, ECOLO cuisine localement des thèmes porteurs par ailleurs : mobilité, biodiversité, pollution, circuits courts, éthique, etc.

Malmené par les affaires en Wallonie et à Bruxelles, le PS s’accroche à ses bastions, à ses majorités absolues rouge tomate, mûries parfois depuis plus d’un siècle. Là, il valorise son ancrage, rappelle qu’il a plus ou moins fait le ménage en matière de gouvernance mais avec rapidement une pique à l’adresse du gouvernement MR-N-VA ou du " traître " cdH wallon.

Le CD&V joue également une partition similaire, tentant de sauver ses bourgmestres devant l’ogre N-VA. Le MR lui aussi, croise les doigts entre valorisation de l’action gouvernementale et parfois inquiet de la relative popularité de celle-ci en Wallonie.

Enfin, le cdH cultive ultra-local au point de délaisser son étiquette pratiquement partout. Très peu de référence à l’action régionale. Les démocrates-humanistes cuisinent local. Histoire de faire passer un mauvais goût en bouche ?

@PhWalkowiak