Comment dit-on Covid ou Emmanuel André en langue des signes ? Des mots nouveaux pour les interprètes de l'info

Et Yves Van Laethem, dont le débit rapide et parfois monocorde donne des sueurs froides aux interprètes (et aux journalistes qui retranscrivent ses propos) ? Un poing fermé qu’on tourne vers l’avant, comme si on passait une vitesse. C’est devenu son geste dans la communauté sourde : "En cinquième vitesse", en souvenir de sa première conférence de presse où il a parlé encore plus vite qu’il ne le fait aujourd’hui.

Les conférences de presse Covid se prêtent bien à ce genre d’exercice. Comme l’explique cet interprète de l’ombre, "tout ça est préparé. On a un texte à l’avance, on a des codes entre nous. On est dans un contexte où les conférences de presse sont un peu toujours les mêmes. Et comme c’est une langue de spécialité, on n’a pas de sujet complètement inconnu qui va arriver au milieu de la conférence."

"Le premier interprète le discours source émis en français vers la langue des signes de Belgique francophone (LSFB) et devient pivot pour le second, qui reformule ce discours et le relaye face à la caméra, en direct, dans les médias", résume Nicolas Hanquet.

Nicolas Hanquet, interprète entendant (Cosens) complète : "Quand on est entendant, pour la plupart d’entre nous, c’est comme quand on interprète vers une langue étrangère. La langue des signes n’est pas notre langue maternelle. Alors que la personne sourde, c’est a priori sa première langue. Elle a une aisance et des nuances qu’on ne peut pas avoir du côté des entendants."

L’enjeu est de taille : communiquer de la manière la plus efficace et complète possible dans un contexte inédit. "La co-interprétation est très adaptée aux situations de crise, nous explique Julie Carlier (MUSK, c'est elle que vous voyez dans les différentes images animées de cet article). Ça existait déjà dans d’autres pays et on a décidé de l’implémenter en Belgique."

Des gestes effectués sans pause pendant de longues minutes. Une adaptation sans faille au débit de parole de ceux qui s’expriment à l’écran… Depuis un an maintenant les interprètes en langue des signes font partie de notre quotidien. Ils sont là, dans le coin inférieur droit de l’écran pendant les conférences de presse qui suivent les comités de concertation ou à chaque fois que le centre de crise et Sciensano font le point sur l’épidémie de Covid-19.

Le dispositif mis en place pour les conférences de presse mobilise en fait trois personnes (six en tout en comptant les néerlandophones) : le pivot, le relais et un interprète entendant en soutien. - © Tous droits réservés

C’est là que la communauté sourde intervient. Très active sur Facebook, elle crée des signes quand un terme ou un nom devient récurrent. Les interprètes sont attentifs à ces discussions. Julie Carlier précise : "On est toujours à l’écoute des échanges sur les signes dans la communauté sourde. Parfois il y a plusieurs signes qui existent pour dire la même chose. On va être attentif à refléter ça. Si un signe est utilisé majoritairement, c’est celui-là qu’on va utiliser."

Faire passer le message, c’est aussi s’adapter à de nouveaux concepts et de nouveaux visages. Car la crise sanitaire a amené son lot de mots inédits et de visages inconnus qu’il a fallu transposer en langue des signes. Il est bien sûr possible de les épeler lettre par lettre, mais cela prend du temps.

"Quand on reçoit la première interprétation de la personne entendante, on réfléchit à s’adapter à l’hétérogénéité du public sourd. Les profils sont très variés. On essaye d’avoir le discours le plus accessible quelle que soit l’origine de la personne sourde, quel que soit son âge, son niveau d’éducation, sa connaissance des langues. Notre objectif, c’est que le message passe", enchaîne Julier Carlier.

Il n’existe pas de chiffre précis concernant le public auquel ces interprétations s’adressent. Le site internet de la Fédération Francophone des Sourds de Belgique précise malgré tout qu'" on estime qu’il y a de 4100 à 25.000 personnes qui utilisent la langue des signes de Belgique francophone sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, selon les sources sur lesquelles on peut se baser ".

Nicolas Hanquet confirme : "Ça a ouvert plein de portes, c’est une certitude. Avec l’Association Belge des Interprètes en Langue des Signes (ABILS), on a eu pas mal de rencontres au niveau politique. On a pas mal de projets qui voient le jour depuis le début de la crise et on sent quelque part que la langue des signes rencontre un certain succès au niveau politique." En témoignent les interprétations en langue des signes des séances de la Chambre des représentants chaque jeudi.

Après chaque conférence de presse, les interprètes sourds et entendants débriefent leur travail, discutent pour améliorer la communication. Il n’y a pas une seule langue des signes, il y a des disparités selon les régions et bien sûr, entre le nord et le sud du pays.

Comment dit-on Covid ou Emmanuel André en langue des signes ? - © Tous droits réservés

Christiane précise : "Les vêtements, c’est super important pour la langue des signes. Ils doivent être foncés. Noir, bleu marine, brun, sans boutons trop visibles, sans fleurs, sans carreaux. Des couleurs neutres, pas de vernis, pas de bijoux ostentatoires. L’idée c’est d’avoir un contraste au niveau des couleurs pour que les mains ressortent bien et permettent une meilleure lisibilité de la langue des signes."

Une fois dans les locaux de la RTBF au Boulevard Reyers, direction un studio avec fond vert. L’interprétation, retransmise sur Auvio et sur La Trois se fait en direct, sans filet. "À 19h30, il y a encore des sujets qui sont en cours de montage, parfois jusqu’à la fin du JT. Les derniers reportages, c’est souvent le sport. Et donc là, ce sont les sujets les plus compliqués pour nous. Parce qu’il y a énormément de noms propres qu’on doit épeler."

L’interprète est un téléspectateur comme les autres. "Parfois, on découvre les images en même temps que le téléspectateur et, en même temps, il faut interpréter le message de manière fidèle", détaille Christiane qui rappelle que ses émotions ne peuvent pas se voir à l’écran.

Editions spéciales à rallonge

Alors quand l’information peut surgir à n’importe quel moment ou qu’elle s’étale pendant des heures, les nerfs des interprètes sont mis à rude épreuve. Ce fut le cas en mars 2020 avec des conférences de presse tardives et des éditions spéciales à rallonge. Lors des comités de concertation par exemple, les interprètes sont en stand-by, au même titre que toutes les autres équipes de la RTBF.

Elle évoque alors le conseil national de sécurité, celui qui durera plusieurs heures, avec une conférence de presse en fin de soirée en mars 2020. "Avec ma collègue, on a fait sept heures de direct. Et ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que, quand on fait une interprétation, on est face caméra de la première seconde à la dernière seconde. On n’a pas le temps des reportages pour pouvoir se moucher, se gratter le nez ou boire un petit coup d’eau. Je peux vous assurer qu’à la fin, je ne voulais plus entendre le mot coronavirus. Je n’en pouvais plus."

D’ailleurs, comment dit-on Covid en langue des signes ? "On symbolise le virus par la main et on fait un signe qui représente les picots autour du virus, décrit Christiane Ce signe est d’ailleurs assez international parce que beaucoup de pays le reprennent."

Pour ce qui est des vaccins, il y a le geste du pouce sur le haut du bras. Quant au nom de chaque entreprise qui les fabrique, "il faut qu’on les épelle. Après, le signe va émerger de la communauté sourde et on va pouvoir l’emprunter".