Comédiens sans frontières - La belge histoire de 7 à la Une

La compagnie de théâtre des Nouveaux Disparus s'est lancée un défi un peu fou : faire une tournée de six dates en Tunisie. La troupe composée de comédiens belges, tunisiens et marocains avait à cœur de se produire dans des lieux qui n'ont d'habitude pas accès au théâtre et plus généralement à la culture. C'est avec sa pièce Le mariage de Lila, que la bande a sillonné le pays pendant trois mois chargée de son grand charroi et d'un joli message de tolérance.