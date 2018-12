Cette semaine, Marie vous emmène en Chine ! C’est une première mondiale, un chercheur chinois, He Jiankui, a annoncé avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Les scientifiques du monde entier s’affolent et qualifient cet acte comme étant une pure folie ! Marie vous parle aussi du climat, car la Chine est l’un des plus gros pollueurs au monde, et de ce projet de construire la première ville forêt de notre planète !