Charles Michel désapprouve la mise à l'honneur de Ken Loach à l'ULB

Le Premier ministre Charles Michel a désapprouvé mercredi à mots couverts la mise à l'honneur de Ken Loach à l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Il s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie organisée à la Grande Synagogue de Bruxelles pour les 70 ans de l'Etat d'Israël. L'ULB remettra jeudi au cinéaste britannique le titre de docteur honoris causa.

Ce choix a été dénoncé par plusieurs organisations et personnalités juives en raison de déclarations de Ken Loach à propos de la Shoah et l'antisémitisme jugée ambigües.

"Notre fermeté doit être totale. Aucun accommodement avec l'antisémitisme ne peut être toléré. Quel que soit sa forme. Cela vaut aussi pour ma propre Alma Mater", a déclaré Charles Michel qui a étudié le droit à l'ULB. Au MR, d'autres voix se sont exprimées pour dénoncer la décision de l'université, en particulier celle du sénateur Jacques Brotchi.

Ken Loach condamne "toute forme de déni de l'Holocauste"

Cette semaine, Ken Loach a été sommé de clarifié sa position par le recteur de ULB. Ce qu'il avait fait en déclarant"condamner toute forme de déni de l'Holocauste ou "négationnisme". Et s'est expliqué: "Toute ma vie, j'ai pris parti pour ceux qui sont persécutés et marginalisés et me dépeindre comme antisémite simplement parce que j'ajoute ma voix à ceux qui dénoncent la détresse des Palestiniens est grotesque."