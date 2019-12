Cette année, Noël tombe le 26 mai

" Bref, on en est toujours au même point ! Rien n’a bougé… " entendait-on généralement à la sortie du point de presse des deux informateurs, confirmés par le Palais pour passer les fêtes et qui repartent bel et bien de la situation du 26 mai. Les échecs des prédécesseurs en plus. La Belgique va passer son deuxième Noël de suite sans (véritable) gouvernement fédéral. Du jamais vu. Mais qui cela inquiète encore ?

Barre au centre

On prend les mêmes et on recommence ! Comme pour les missions précédentes, dix partis sont toujours dans la course à l’échalote fédérale. Vlaams Belang et PTB-PVDA restent ostracisés. Comme le 26 mai. Il est même question de consulter la société civile durant cette " trêve des confiseurs ", un peu comme si les négociateurs ignoraient la situation budgétaire, le défi climatique ou les enjeux sociaux ou de mobilité. Mais cela permet de gagner un peu de temps et montrer que l’on reprend les choses au début, au départ d’un socle MR-CD & V, présenté comme de centre. Il est surtout important à ce stade pour amadouer les chrétiens-démocrates flamands d’éloigner l’appellation " arc-en-ciel/paars-groen ", évoquant trop pour le parti de Joachim Coens l’époque (1999-2007) où il ne pesait plus grand-chose et se trouvait dans l’opposition pour la première fois depuis 40 ans.

Souci majeur : ce duo ne pèse que 26 députés pour 38 (/150) lors de la législature précédente ! Une association de battus peut-elle orienter la teneur de la prochaine coalition ?

Vers une pizza Vivaldi ?

Le CD & V, déjà meurtri par le plus lourd échec électoral de son histoire, n’entend pas servir de simple complément à une coalition trop " à gauche " ou trop " laïque ". D’où l’idée de repartir du centre plutôt que de la note Magnette qui approchait déjà les mêmes contours. La N-VA se laissera-t-elle faire ? Le MR a l’avantage d’être compatible avec tout le monde : avec socialistes et écologistes en Wallonie et en FWB, avec CD & V et N-VA dans la coalition fédérale sortante. A Georges-Louis Bouchez de manœuvrer, sans effaroucher le CD & V, en gardant l’Open VLV et en se rendant compatible avec les socialistes, première famille, et les écologistes, indispensables arithmétiquement, sachant que PS et ECOLO ne veulent pas de la N-VA. Va alors pour une quatre couleurs (rouge, bleu, vert, orange), une Quatre Saisons à la Vivaldi, entend-on déjà. Mais cette coalition demeure minoritaire en Flandre ; un joli cadeau pour l’opposition N-VA et Vlaams Belang.

En cette période de fêtes, les couleurs c’est bien joli. Il restera surtout à s’entendre sur un programme à sept. Les tensions actuelles autour d’un assouplissement législatif sur l’IVG laissent présager de discussions difficiles.

Cette année, les questions politiques sous le sapin restent les mêmes que celles du printemps.

@PhWalkowiak