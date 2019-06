Cet été, enfourchez votre vélo et filez découvrir le Limbourg !

Pour cette dernière chronique avant les vacances Joyce Azar nous embarque pour une petite balade en Flandre, histoire de nous donner envie de traverser la frontière linguistique.

N’allez pas à Knokke cet été ! N’allez pas non plus à Ostende ou à Coxyde d’ailleurs. Non pas parce que le Vlaams Belang y a fait un beau score, ni parce que les vives venimeuses sont désormais cinq fois plus nombreuses sur les plages, ou que les terrasses sont bondées alors que les restaurants et les cafés connaissent une pénurie de personnel. Non, cet été, n’allez pas à la mer, parce qu’il y a tout simplement plein d’autres choses à voir au nord du pays.

Gand, Anvers ou Bruges sont, certes, des villes magnifiques. Elles restent malgré tout des destinations très touristiques, voire même un peu bateau… Pour changer je vous propose de partir vers le Limbourg, sur deux roues si possible, car cette province, peu connue des francophones, est un véritable paradis pour vélos, avec pas moins de 2000 km de pistes cyclables, dont une grande partie en pleine nature. Si vous n’avez pas de bicyclette ou de porte-vélo pour arriver jusque-là, pas de panique, il est possible d’en louer sur place. Cerise sur le gâteau : vous trouverez tout au long de votre trajet des "fietscafés" à maximum 1 km de la piste, histoire de pouvoir vous reposer et vous désaltérer en toute sérénité.

Outre ces belles balades dans les bois, il vous sera possible de vivre deux expériences inédites. Récemment, la commune de Hechtel-Eksel a inauguré une piste cyclable dans les arbres. La structure, construite avec des matériaux écologiques, a la forme d’un double cercle et vous permet de pédaler sur plus de 700 mètres à quelque 10 mètres de hauteur.

Autre attraction à découvrir, cette fois à Bokrijk : la piste cyclable qui traverse l’eau. Cette voie de 200 mètres de long a été construite au creux de l’un des grands étangs du domaine. En la parcourant, les visiteurs sont au sec, mais dans l’eau, la surface se trouvant au niveau de leurs yeux, ce qui offre une perspective assez particulière.

La province du Limbourg offre aussi de nombreuses activités culturelles. Le domaine de Bokrijk accueille d’ailleurs un musée en plein air. Jusqu’à octobre prochain, vous pourrez y découvrir ‘Le monde de Bruegel’, une expo interactive consacrée à l’illustre peintre flamand, Pieter Bruegel l’Ancien.

En cas de pluie, vous trouverez de nombreux musées, qui s’adressent également à un public plus jeune. On citera notamment le musée Gallo-Romain de Tongres, le musée de la Mine à Beringen, ou encore l’Europlanetarium de Genk qui célèbre cette année les 50 ans du premier atterrissage sur la Lune. Bref, il y a de quoi s’occuper… Inutile parfois de partir loin pour se sentir en vacances !