Ce n'est donc pas vraiment ce que nous... Pensions

Plusieurs générations de travailleurs ont signé un contrat de travail qui les engageait jusqu’à 65 ans maximum.

Plusieurs générations de travailleurs ont constaté au cours de leur carrière qu’autour d’eux, la plupart décrochaient progressivement après 55 ans, certains même dès 52 ans. Volontairement ou pas tout à fait, comme cette génération de profs poussée dehors dans les années 90.

Plusieurs générations de patrons, représentants syndicaux ou politique ont utilisé ce système tant pour adoucir la " casse sociale " que pour évacuer des travailleurs qui coûtent cher ou moins adaptés aux changements. Et tant pis pour les générations futures.

Mensonge par omission

Lors de la campagne électorale de 2014, aucun parti n’avait à son programme le report de l’âge de la retraite à 67 ans. Pourtant, quelques mois plus tard c’était chose faite, sans véritable concertation sociale (une hérésie dans le modèle social belge) et sans donc que l’électeur-citoyen ait pu en être informé et se retrouvé ainsi grugé.

L’allongement de la carrière pour permettre de financer notre système des pensions méritaient pourtant un véritable de société. Ainsi, cet allongement était réalisable sans repousser l’âge du départ à la pension, puisque le Belge arrêtait bien souvent de travailler avant 60 ans.

Cette mesure apparaît dès lors essentiellement idéologique d’autant que les autres, qui devaient l’encadrer ou en réduire l’impact, tardent.

Retard

En passant en force, sans véritable concertation ni pédagogie à l’encontre de la population, la majorité fédérale a pris le risque de l’impopularité mais plus fondamentalement, d’une réforme mal aboutie, rendant le débat impossible.

A ce jour, seul le report de l’âge est avalisé comme le relèvement de l’âge de la prépension. La pension à points (qui n’est pas à rejeter a priori) est d’ores et déjà remise aux calendes grecques, la détermination des métiers pénibles patine. Pour les services publics, une liste des métiers existe mais elle déplaît à la N-VA (et au VOKA) qui craint de la voir s’étendre au privé. Un accord paraît improbable avant la fin de la législature.

La réforme Bacquelaine risque de rester au milieu du gué. Définitivement jusqu’à la formation du prochain gouvernement.

Le ministre a eu le mérite de prendre le problème à-bras-le-corps et a tenté de garder un certain modèle de concertation. La N-VA ne veut pas de ce " modèle belge ", prône un gouvernement qui décide et impose seul. La tâche était sans doute impossible. Ce débat animera au moins la campagne électorale …

