cdH: comme un air de débandade

Comme le soulignait Jacques Chirac dans un aphorisme que les commentateurs politiques se refilent par facilité (sic) : les emmerdes cela volent toujours en escadrille… Dans notre histoire politique, chacun aura eu son lot, le PS avec ses affaires, Ecolo et ses déroutes électorales, récemment Charles Michel et ses listes et donc à présent Maxime Prévot au cdH. Ou plutôt ne serait-ce pas Benoît Lutgen qui lui a laissé un chat noir dans un sac ?

Série noire

A quand remontent les ennuis du cdH ? Sans doute quand Benoît Lutgen débranche sa propre prise début janvier et décide de prendre une pré-retraite au Parlement Européen. Depuis ce jour, cela se délite chez les démocrates-humanistes, malgré le volontarisme et l’optimisme de Maxime Prévot.

Pourtant celui-ci était parvenu à resserrer les rangs et concocter des listes à même de tenter maintenir le parti au niveau de 2014. Joëlle Milquet revenait au premier plan, le parti attirait des personnalités extérieures (Bea Ercolini, Jean-Denis Lejeune, Philippe Malherbe) tout en mettant en avant ses personnalités.

Les ennuis débutent mi-mars. La mini-majorité wallonne bricolée par Benoît Lutgen s’avère trop courte, alors que le député-président du cdH est en balade dans le Grand Nord. Une semaine plus tard, le chef de groupe du parti au Parlement Wallon (là où le cdH a justifié son retournement d’alliance par l’éthique), Dimitri Fourny est inculpé en tant que dirigeant d’association de malfaiteurs dans une affaire de fraude électorale. Joëlle Milquet renonce finalement à se présenter (Le Vif annonce de nouvelles révélations) et Francis Delpérée fait de même pour cause d’incompatibilité de vue sécuritaire avec Georges Dallemagne, tête de liste improvisée.

N’en jetez plus, la coupe est pleine. La campagne est plombée.

Fin de cycle ?

Si le cdH a sauvé les meubles lors des élections locales d’octobre dernier, il le doit à sa bonne implantation locale essentiellement rurale (à l’exception de Namur et Mouscron). Les démocrates-humanistes ne se présentaient sous leurs couleurs que dans 24 communes. Ailleurs, c’était le plus souvent en cartel et sous appellation locale. Dans les provinces de Hainaut (10%), de Liège (8,9%) et Brabant Wallon (8,8%), soit 80% de la Wallonie, le cdH est en passe d’être rayé de la carte ! A Bruxelles, il flirterait avec le seuil électoral des 5%.

Famille traditionnelle du paysage politique belge, héritier du vieux pilier catholique, le cdH vit un lent déclin. Joëlle Milquet avait transformé le PSC en un parti plus ouvert, multiculturel, déconfessionnalisé, plus urbain. Benoît Lutgen en lui succédant aura donné un coup de barre plus à droite, plus rural, comme un retour aux fondamentaux sociaux-chrétiens. Cela ne l’empêche pas de gouverner, d’être la seule formation francophone présente dans trois gouvernements !

Cela devient l’enjeu du prochain scrutin : le cdH disposera-t-il encore d’une représentation suffisante pour forcer l’entrée dans des coalitions ? Au-delà des départs et des affaires, cela reste le véritable enjeu pour le parti de Maxime Prévot, qui a souvent démenti les oiseaux de mauvais augure.

@PhWalkowiak