Casting: nous avons besoin de vous pour démonter les clichés

Vous habitez la région de Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi ou encore Arlon? Nous avons besoin de vous pour démonter des clichés sur votre ville.

Le projet

Dans le cadre des élections, nous souhaitons tourner des capsules à destination du web et de Facebook. Elles s'inscriront dans le projet Vews, dont la page Facebook publie de nouveaux formats, pensés pour le digital et non plus pour la télévision. Notre volonté est d'entendre votre voix, vous qui connaissez et aimez (ou détestez) votre ville mieux que quiconque. Nous vous proposons une expérience originale, que nous espérons décontractée et plutôt sympathique: un bel échange avec l'équipe et les autres candidats qui y participeront.