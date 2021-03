Canal de Suez bloqué : l'Ever Given remis à flot, le trafic reprend

Les autorités du Canal du Suez ont confirmé ce lundi après-midi que l’Ever Given a été remis à flot, le trafic reprend donc enfin après plusieurs jours de paralysie.

Les manœuvres se sont poursuivies à l’aide de plusieurs remorqueurs, jusqu’à ce que le navire se retrouve de nouveau brièvement coincé en travers du canal, selon des sites de visualisation du trafic maritime et des témoins sur place.

Peu après 15h15, le navire s’était enfin retrouvé dans le sens de la circulation au milieu du canal, avec sa poupe et sa proue libérées.

Le porte-conteneurs géant de plus de 220.000 tonnes et de 400 mètres de long était coincé depuis mardi dans la partie sud du canal de Suez, à quelques kilomètres de la ville éponyme, empêchant toute circulation dans ce passage qui concentre plus de 10% du commerce maritime international.

Une "erreur humaine" pourrait être à l’origine de l’échouement du porte-conteneurs, avait affirmé samedi le chef de l’Autorité égyptienne du canal de Suez, au moment où les efforts se multipliaient pour renflouer le navire bloquant cette voie maritime parmi les plus fréquentées du monde.