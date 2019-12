"Brûlons les SUV !", vraiment?

Ils se sont appropriés 40% des ventes de voitures neuves. Ils sont grands, lourds et polluants mais le public en raffole. Et comme on n'en parle pas encore assez, j'ai décidé d'en remettre une couche parce que, non, moi je ne roule pas en SUV comme tout le monde ! D'ailleurs, je serais peut-être prêt à suivre l'idée émise par Elke Van den Brandt, la ministre bruxelloise de la Mobilité, qui serait de taxer les véhicules les plus polluants et encombrants. Qu'ils payent donc ces inconscients climato-sceptiques qui ne se soucient pas d'autrui !

On caricature ? Bien entendu, car en y réfléchissant un peu, les paradoxes ne tardent pas à apparaître.

Pour être SUV, ça commence où ?

Le Sport Utility Vehicle est l'appellation américaine des 4X4, très prisé sur ce continent. Au fil du temps, ces modèles se sont affinés et ont petit à petit quitté l'aspect de gros baroudeurs capables de franchir gués et collines. A présent, on emploie le terme SUV pour définir un véhicule bicorps (sans malle de coffre arrière) un peu surélevé et éventuellement 4X4 même si la majorité des SUV sont de simples tractions.

Si la mode a été lancée avec des modèles imposants et onéreux, les SUV ont désormais leurs représentants dans toutes les catégories de taille. Ainsi, les constructeurs proposent à présent des déclinaisons SUV de leur gamme traditionnelle : un Peugeot 2008 est à la 208 ce que le Volkswagen T-Roc est à la Golf. Et on peut multiplier les exemples à l'envi.

Donc, oui, à la base, le SUV est fatalement plus grand, lourd et moins aérodynamique que la berline dont il dérive. Mais on trouve des petits SUV, les compacts, qui sont plus vertueux en terme de rejets que des berlines. Sans parler des SUV qui n'en ont que le nom, car c'est vendeur, et qui ne sont rien d'autres que des voitures légèrement rehaussées.

La Ford Focus Active est à peine deux centimètres plus longue et un peu plus de quatre centimètres plus haute que la Focus normale. Ça n'en fait pas vraiment un monstre roulant comme certains imaginent. D'ailleurs, si ce type de véhicule connait autant de succès, c'est parce qu'outre le phénomène de mode et le choix pléthorique de modèles, le SUV propose quelques avantages comme une facilité d'accès à bord et un sentiment de sécurité accru.