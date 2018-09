Bruges: après la guerre des guides touristiques, la guerre des chauffeurs de taxi

A Bruges la tension entre chauffeurs de taxi a atteint son comble le week-end dernier. Je parlais récemment d’une guerre entre les guides touristiques à Bruges. Et bien la Venise du nord n’a, semble-t-il, pas fini d’attirer les conflits, puisque depuis peu, une autre guerre y fait rage: celle des chauffeurs de taxi. Revenons tout d’abord brièvement aux faits : vendredi dernier, aux alentours de minuit, en plein cœur de la ville, un taxi est bloqué par deux véhicules concurrents. Un homme armé descend de l’une de ces voitures et tire à bout portant sur le chauffeur, sous les yeux abasourdis de ses deux clients, des touristes britanniques. La victime reçoit une balle dans la nuque. Ses jours ne sont heureusement pas en danger. L’auteur des faits a quant été lui été interpellé pour tentative de meurtre.

La scène devait être digne d’une série télé flamande. Cette escalade était-elle prévisible? Le secteur des taxis n’a en tous cas pas été vraiment surpris par l’incident. Il pointe du doigt les autorités flamandes comme étant responsables de ces tensions. Jusqu’en 2016, la ville de Bruges comptait environ 50 taxis officiels. Mais l’introduction d’un nouveau décret en Flandre a changé la donne: chaque ville a obtenu le droit de compter 1 taxi pour 1.000 habitants. Faites le calcul: 117.000 habitants pour Bruges, qui en l’espace de deux ans a donc vu le nombre de licences de taxi doubler. Problème: la ville ne compte pas suffisamment de clients, notamment durant la basse saison. Pas suffisamment de lieux de stationnement non plus. Résultat: les tensions et les querelles se sont multipliées ces derniers mois. D’après l’échevine de l’Economie locale, Hilde Decleer (CD&V), la diversité ethnique des chauffeurs de taxi joue également un rôle. Elle oublie sans doute d’ajouter que les taximen vivent souvent des conditions de travail difficiles contre un salaire pas toujours honorable, et qu’ils font encore et toujours face à la concurrence du service Uber.

Y a-t-il des solutions en vue?

Au niveau local, les autorités ont ouvert une concertation avec le secteur dans le but de fonder une union des chauffeurs de taxis de Bruges. Mais, pour l’instant, les négociations ont été freinées… par des querelles survenues lors des réunions. Au niveau régional, de nouvelles craintes font surface. Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), veut en effet aller plus loin, et libéraliser l’ensemble du secteur. Objectif: démocratiser l’utilisation du taxi, en permettant une augmentation du nombre de licences, et une liberté tarifaire. Selon certains responsables du secteur, ces mesures risquent de provoquer un véritable bain de sang social. La Fédération nationale des Taxis (GTL) craint, quant à elle, que le scénario brugeois ne se propage à toute la Flandre. Elle a d’ores et déjà annoncé la tenue d’actions pour protester contre le décret du ministre.