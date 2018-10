Bracke, Van Overtveldt, Peeters ou De Block: les flops du scrutin en Flandre

En Flandre, les élections communales ont amené leur lot de surprises, parfois mauvaises (voire très mauvaises) pour certains candidats. Parmi eux, des personnalités politique bien connues. C’était, pour certains, "un dimanche à oublier au plus vite", comme le titre Het Laatste Nieuws dans un article consacré aux flops de ces élections locales. On commencera par deux candidats N-VA, et anciens journalistes : Siegfried Bracke, tout d’abord. Le président de la Chambre, qui devait à la base être tête de liste à Gand, avait dû faire un pas de côté à cause de sa fonction de conseiller auprès de Telenet. Sa 27e place ne lui aura finalement pas porté chance, puisqu’il est passé de 8.570 votes préférentiels à 1.417… Une belle dégringolade donc, malgré ses multiples apparitions médiatiques. On citera aussi son camarade de parti, Johan Van Overtveldt. Le ministre des Finances avait spécialement déménagé de Kapellen pour pousser la liste à Malines. Mauvais choix, puisque la N-VA y a perdu 4 sièges, et que Van Overtveldt n’a finalement récolté que 929 voix.

Perte de majorité absolue

D’autres ministres du gouvernement Michel ont également fait un bide électoral. C’est le cas de Maggie De Block, la ministre de la Santé, qui tirait la liste Open VLD à Merchtem. Il s’agissait de sa toute première participation à un scrutin local. Dans cette commune du Brabant flamand, elle devait succéder à son frère, Eddy, qui y était bourgmestre depuis 18 ans. Mais les choses ne se sont apparemment pas déroulé comme prévu: Maggie De Block a perdu la majorité absolue des libéraux, et n’a attiré que la moitié du nombre de voix obtenues il y a six ans par son frère.

Et puis difficile de ne pas mentionner la déroute de Kris Peeters à Anvers. Même le candidat du PTB/PVDA, Peter Mertens, a obtenu plus de vote de préférences que le ministre de l’Emploi. Au lendemain des élections, la tête de liste du CD&V a fait savoir qu’elle n’était pas intéressée par un poste d’échevin. Beaucoup se demandent dès lors ce que fera l’actuel vice-Premier après 2019. Commissaire européen, peut-être. Mais pour ce faire, Kris Peeters devra vraisemblablement obtenir l’aval de la N-VA de Bart De Wever, avec qui il négocie pour le moment la formation de la prochaine coalition anversoise.

Il’y a pas que des personnalités politiques qui ont connu de sérieux revers. Les listes citoyennes, aussi, n’ont pas convaincu les électeurs. Elles avaient pourtant suscité un certain engouement au nord du pays. Les médias leur avaient accordé pas mal d’intérêt, notamment à Gand et à Anvers. Mais le succès n’était finalement pas au rendez-vous. Seule une poignée d’électeurs ont donné leur faveur à ce vote alternatif. A Anvers, la Burgerlijst n’a obtenu qu’un demi pour cent. Celles de Gand ont recueilli entre 1 et 2%, quant à celle d’Ostende, elle a battu le record avec… 2,3%. Bref, si les Flamands ne sont plus systématiquement séduits par les personnalités connues, ils ne semblent pas pour autant prêts à être dirigés par de simples citoyens.