Bilal Hassani - L'instantané dans 7 à la Une - 18/05/2019 Bilal Hassani est un phénomène. Il a 19 ans et représente la France à l’Eurovision ! Ce youtubeur, chanteur et artiste ne laisse personne indifférent… Il fait partie des favoris de cette 64e édition ! Suivi par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, Bilal assume tout ! Ses perruques, son maquillage, son homosexualité, et tant pis si cela dérange ! Juste avant de s’envoler pour Tel Aviv, il nous a fait le plaisir de jouer le jeu de l’instantané.