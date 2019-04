Bigflo & Oli – L’instantané dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Bigflo & Oli - L’instantané dans 7 à la Une - 06/04/2019 Le rap, ils l’ont dans la peau et leur rêve de gamin est devenu réalité. Ces deux frères toulousains, Bigflo et Oli, rencontrent un succès hors normes. Ils accumulent les récompenses, remplissent les salles de concert, et font des millions de vues sur Youtube. Attachés à la Belgique, ils ont été coaches à The Voice Belgique l’an dernier. À l’occasion de la sortie de leur nouvel album « La vie de rêve », ils ont accepté de jouer pour nous le jeu de l’instantané.