Soupçons de viol à Schaerbeek: Clerfayt porte plainte contre des élus de sa commune pour incitation à la haine

L'affaire de suspicion de viol continue de faire parler à Schaerbeek. Le bourgmestre Défi va porter plainte contre toutes les personnes responsables des émeutes à l'école numéro 1, lundi et mardi. Concernés par cette plainte, deux élus socialistes et un cdH.

"Ils n'ont fait qu'attiser la haine et appeler à l'émeute." Le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt, ne décolère pas face aux violences qui ont à nouveau touché sa commune mardi (la police a du disperser un rassemblement de 250 individus, certains lançaient des projectiles). La cause de cette émeute, concerne toujours la suspicion de viol d'une petite fille à l'école numéro 1 de Schaerbeek.

Trois élus concernés

Dans sa plainte, le bourgmestre cible plus particulièrement deux élus de sa commune et un troisième de Bruxelles-ville. Il les accuse d'avoir véhiculé des messages, ayant aggravé la situation menant à cette émeute. Il fait notamment référence dans un communiqué, à une vidéo en turc diffusée par un conseiller communal cdH, Yusuf Yildiz, qui a comptabilisé plus de 160.000 vues. En plus de la plainte, il demande au président du cdH, Maxime Prévost, de l'exclure du parti.

"Je vise en particulier le conseiller communal Yusuf Yildiz, candidat sur la liste régionale bruxelloise du CDH, qui a cherché à se faire connaître en faisant le buzz sur les réseaux sociaux sans hésiter à proférer des accusations fantaisistes, fondées sur des mensonges et dénigrant les institutions de ce pays. Je vise également d’autres intervenants sur les réseaux sociaux appelant à manifester violemment, comme le conseiller communal socialiste de la Ville de Bruxelles, Mr Diallo et le conseiller communal, chef de groupe socialiste au conseil communal de Schaerbeek, Mr Bouhjar."

Hier, dans un communiqué, Bernard Clerfayt avait déjà laissé entendre qu'il ne laisserait pas impunies les émeutes de lundi et mardi, sans toutefois préciser qu'il allait porter plainte: "certaines personnes répandent de fausses informations, appellent à la haine et à l’émeute et détournent l’attention des services publics de la résolution de l’affaire. Il est primordial que ces personnes qui portent préjudice à la réputation et au travail de l’équipe pédagogique de l’Ecole n°1 soient tenues responsables de leurs actes nauséabonds devant la communauté."

Dans l'affaire de suspicion de viol de l'école numéro 1, le parquet a précisé mardi que rien n’accréditait la thèse d'un abus sexuel. Les saignements retrouvés dans la culotte de l’enfant sont liés à une infection.