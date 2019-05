Battu, Alain Destexhe ne sera plus président de son parti qui changera de nom

Le Parti, lancé il y a trois mois par Alain Destexhe « les Listes Destexhe » n’existera plus dans l’état. « Nous allons nous organiser, nous structurer, changer de nom probablement d’ici la rentrée et avoir l’élection d’un nouveau président ou présidente. Une élection à laquelle je ne me présenterais pas personnellement », a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

Un nouveau nom pour un nouveau départ?

Aymeric De Lamotte, membre des listes Destexhe confirme l’information de changement de nom mais affirme que le parti, avec ses militants, continuera. « Nous allons décider d’un nouveau nom. Le parti était trop jeune, il n’a pas convaincu mais nous jugeons toujours que notre diagnostic est le bon. Nous allons continuer, le parti va se structurer », a expliqué le jeune conseiller communal de Woluwe-Saint-Pierre.

Il faut dire que les débuts de son parti ont été très décevants. Aucun candidat n’a été élu au Parlement wallon, ni au Parlement bruxellois.