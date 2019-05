Bart De Wever n'exclut pas de négocier avec le Vlaams Belang

« J'ai de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles », annonce Bart De Wever dans son discours. « Nous avons perdu les élections, c'est clair et net, mais nous restons de loin le premier de Flandre. » La N-VA reste le premier parti en Flandre, mais le parti d'extrême droite Vlaams Belang est le grand gagnant : « Je tiens à le féliciter », ajoute-t-il.

Ses estimations sur les résultats en Belgique francophone avant les élections se sont avérés justes : les partis de gauche ont progressé.

Le leader de la N-VA veut prendre la main pour former un gouvernement fédéral. « On ne pourra pas former de gouvernement sans majorité du côté flamand », met en garde le président de la N-VA.

Avec ou sans le Vlaams Belang?

Interviewé par la VRT, Bart De Wever n'exclut pas de collaborer avec le Vlaams Belang: « La N-VA n'a jamais soutenu le cordon sanitaire. Nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas non plus en faveur de certains points du Vlaams Belang, notamment certaines personnalités du parti qui ont des relations douteuses et que le passé rattrape. » Il s'agit implicitement d'une référence à l'ancien président de parti, Filip Dewinter qui a notamment rencontré le président syrien Bashar-El-Assad.

Selon lui, il n'est pas possible de nier le fait que le Vlaams Belang soit devenu le deuxième parti de Flandre : « On ne peut pas simplement l'éviter. » Dans le cadre de la formation d'une majorité fédérale, il a déclaré qu'il allait inviter tous les partis, dont le Vlaams Belang.