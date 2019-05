Avec quel parti le PTB serait-il compatible dans un prochain gouvernement ?

Pas avec beaucoup de monde apparemment. Petit tour d’horizon des partis susceptibles (ou non) d’intégrer le PTB dans une majorité.

Elu au parlement wallon, Germain Mugemangango peut revendiquer une belle victoire électorale, tant pour lui-même que pour son parti, le PTB. Mais si pour danser le tango, il faut être deux, pour former un gouvernement belge, le nombre de participants est bien plus élevé.

Pour gagner du temps, écartons le Vlaams Belang dont la victoire aux élections est due à un vote d’extrême droite « marqué par le nazisme. (C’est) un vote raciste », selon Germain Mugemangango. De toute façon pratiquement personne ne veut travailler avec le VB, même si un doute subsiste pour la N-VA. Dans la foulée, le parti de Bart De Wever le PTB s’excluent d’office.

MR, cdH et DéFI incompatibles

A propos du Parti DeFI, l’élu du PTB reconnaît l’analyse d’Olivier Maingain : « Il marque un point intéressant » lorsqu’il explique que les gens ont voté pour le parti marxiste dans une volonté de rupture et de refus de l’establishment. L’élu en conclut que, effectivement, « les partis traditionnels ont perdu les élections. »

Au MR et au cdH « qui ont clairement perdu les élections et qui devraient entendre le message de l’électeur », il reproche de mettre dans le même panier l’extrême gauche et l’extrême droite. Un message largement partagé par le MR (Sophie Wilmès et Jean-Luc Krucke) et le cdH (Maxime Prévot). La sentence de Germain Mugemangango est sans appel : « La politique du gouvernement MR-cdH au niveau régional n’a pas l’adhésion des gens ».

Avec le PS, le discours se fait plus policé

Laurette Onkelinx a déclaré ce lundi matin au micro de la RTBF que son parti invitera le PTB à la table des négociations, précisant qu’elle l’avait déjà fait en 2014. Mais sans effet.

Et la question est lancée : « le PTB veut-il oui ou non prendre ses responsabilités ? Et donc accepter « que l’on n’est pas tout seul à table, et qu’on ne peut pas réaliser 100% de son programme. ». Bref, le PTB ne serait pas très ouvert au compromis.

C’est là que Germain Mugemangango attrape la balle au bond : « On examinera de manière attentive les propositions qui nous seront faites… Parce qu’à un moment donné, on veut pouvoir réaliser une partie de notre programme en étant aux manettes. » Mais l’accord avec le PS n’est pas gagné pour autant. Ce qui pose problème, explique Laurette Onkelinx, « ce n’est pas son programme (celui du PTB ndlr) mais son intransigeance en général ». Germain Mugemangango, rétorque que le PTB est prêt à faire les concessions. Pour monter dans un gouvernement avec le Parti socialiste : « On avait un programme avec 840 propositions, on sait donc bien qu’on ne peut pas obtenir 100% du programme. L’idée, c’est d’abord de pouvoir discuter et de pouvoir mettre sur la table des propositions. » Mais l’exemple qu’il choisit est déjà une illustration des obstacles qui surgissent : « La question du logement est cruciale à Bruxelles. On a fait une proposition, qui est d’obliger les loyers à baisser via une grille contraignante des loyers. On a vu que le Parti socialiste a mis ça dans son programme, c’est très intéressant. Donc, Mme Onkelinx a évidemment raison de dire que ce n’est pas à cause de notre programme qu’on pourrait ne pas discuter avec nous, puisque le PS a pris une grande partie de notre programme, et c’est très bien, il n’y a pas de souci avec ça. Par contre, au moment où il a fallu voter cette grille des loyers au niveau de la Région wallonne, le PS ne nous a pas soutenus. »

Comme on dit dans ce genre de situation : c’est pas gagné.