Avec le déconfinement, le retour du communautaire

Atavisme ou signe que le déconfinement est proche, le débat communautaire repointe le bout de son nez. Quelques escarmouches, mais surtout chacun prépare ses positions : du CD&V à Ecolo en passant par le PS, suscitant çà et là des réactions sporadiques.

C’est prévu

Le gouvernement De Croo, concentré depuis six mois, et sa mise en place, sur la lutte contre la pandémie, a pourtant bel et bien à son agenda un important volet institutionnel : ni plus ni moins qu’une septième réforme de l’état. Celle qui a l’ambition de mettre de l’ordre dans toutes les autres, d’enfin écouter ce Citoyen qui "n’y comprend rien" dans le fonctionnement actuel de la Belgique. Ce qui fut bien pratique quand des politiques devaient s’expliquer sur leurs incohérences, leurs incompétences et erreurs d’appréciation. Tout cela c’était la "faute au système" avec récemment le mythe des neuf ministres de la Santé, opportunément brandi comme totem d’impunité pour s’exonérer de ses propres fautes.

Mais si tout le monde partage le constat d’une Belgique institutionnelle qui tourne carré, le diagnostic diverge complètement sur les remèdes à y apporter.

Discours de la méthode

Le gouvernement fédéral dispose de deux ministres des réformes institutionnelles : une CD&V (Annelies Verlinden), un MR (David Clarinval). CD&V et MR, soit les deux formations les plus aux antipodes sur le sujet, entre la nostalgie belgicaine assumée du président des libéraux francophones et l’accentuation de la communautarisation niant le fait bruxellois des chrétiens-démocrates flamands.

Prudemment, et pour éviter de voir tanguer la fragile et hétéroclite coalition fédérale, les deux ministres délégueront les potentiels explosifs débats, vers les Parlements et vers une plateforme citoyenne, censée assurer une vaste consultation que les Verts notamment appellent de leurs vœux.

Au sud du pays, l’idée d’une Belgique à quatre Régions fait son chemin : au PS wallon mais pas bruxellois, chez certains MR (Crucke, Jeholet…) pas majoritaires. Au nord, si certains y songent – le ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD)-, le modèle de référence reste celui imposé depuis plus cinquante ans : une Belgique cogérée par les deux principales communautés linguistiques.

Dans ces conditions, le débat risque de devenir rapidement stérile d’autant que les deux principaux partis néerlandophones (N-VA et VB) ont tout intérêt que cela échoue, démontrant ainsi par l’absurde la vacuité même du concept "Belgique".

Cette fois, la méthode change et l’horizon fixé, 2024, lointain. Mais les antagonismes, les rancœurs, les aspirations divergentes n’incitent toujours pas à l’optimisme et rend utopique l’idée d’une Belgique remise dans le bon sens pour son bicentenaire de 2030.

@PhWalkowiak