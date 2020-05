Avant ses 18 ans, 1 sportif sur 7 subit des violences sexuelles

En Angleterre, la parole de l’un a libéré la parole de l’autre et, au total, la cellule spécialisée dans les affaires de pédophilie a eu à connaître 3000 affaires. Trois cents suspects ont été identifiés. Des procès sont en cours. Trois cent cinquante clubs de football, amateurs ou professionnels, sont impliqués.

Depuis peu, les révélations d’agressions sexuelles se multiplient dans le sport . D’anciens athlètes ont trouvé la force de parler. L’enquête diffusée par votre magazine #Investigation laisse une large place à ces témoignages. Ils sont glaçants mais nécessaires. Paul Stewart, est un ancien footballeur anglais de renom, il a joué à Manchester City et à Tottenham. Mais ce que l’on découvre, c’est que cet athlète de haut niveau a été violé par un de ses entraîneurs de l’âge de 10 ans et jusqu’à ses 14 ans.

Les facteurs qui facilitent les actes criminels dans le sport et le silence qui les entourent sont nombreux : pouvoir de l’entraîneur, habitude de la souffrance pour les athlètes de haut niveau, culture de l’obéissance, rêves de gloire et pression des parents.

L’un d’entre eux, Greg Décamps, psychologue du sport dans une Université de Bordeaux pose le constat que, depuis des décennies, on mettait un couvercle sur le sujet pour éviter que cela déborde. Et que tout cela arrangeait bien les instances sportives.

Les sociologues et psychologues qui travaillent sur ce phénomène sont encore peu nombreux – seulement une quinzaine –, mais ils espèrent que les mentalités vont évoluer. Ils affirment qu’il est grand temps que la parole se libère.

USA Swimming ou comment dissimuler des faits et protéger des agresseurs

La fédération américaine de natation – avec, à sa tête durant de longues années, Chuck Wielgus – est passée maître dans l’art de dissimuler les faits, protéger les agresseurs et museler les très nombreuses victimes. L’enquête prouve point par point comment une association sportive à but non lucratif est devenue une fédération sportive générant de solides profits.

L’argent passe par les médailles et cela, aux yeux d’USA Swimming, justifie visiblement tout. La fédération américaine de natation ira jusqu’à créer sa propre compagnie d’assurances, USSIC, qu’elle domiciliera à la Barbarde, une île des Caraïbes, pour éviter les poursuites judiciaires.

On verse alors aux victimes ou à leurs parents 100.000 dollars si elles signent un accord de confidentialité et renoncent aux poursuites judiciaires.

USA Swimming aura également recours à un cabinet de lobbying pour bloquer une loi en faveur des victimes.