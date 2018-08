Au Pays-Bas, on récompense les automobilistes vertueux

C’est bien connu, les radars de contrôle routier fonctionnent selon une méthode très simple : la punition. Si vous roulez plus vite que la vitesse autorisée, vous recevez une amende allant de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros, voire même un retrait de permis si vous allez vraiment mais vraiment trop vite. Je ne sais pas vous, mais moi je n’aime pas trop les punitions ! Pourtant, en Belgique, le nombre de PV pour excès de vitesse augmente chaque année. En dix ans, ils ont augmenté de 50%, passant de 2,3 millions à 3,4 millions (soit plus de 9000 contraventions par jour !). On peut bien entendu imaginer une série d’explications plus ou moins rationnelles : les gens sont-ils de plus en plus masochistes ? Ont-ils trop d’argent à dépenser ? Le nombre de radars a-t-il augmenté ? Les voitures sont-elles devenues trop rassurantes ? Les limitations sont-elles inadaptées ? Mais la vraie question est de savoir si, du coup, la répression est vraiment efficace.

Résultat ? L’expérimentation du système à Helmond devait durer 2 semaines… mais au bout d’une semaine la somme de 500 euros avait été atteinte ! Pas étonnant pour Sander Hermsen. "Ce que cette sorte de radar-tirelire arrive à faire, c’est qu’il sort la conduite de la sphère inconsciente et automatique, explique-t-il. Le comportement devient conscient, il acquiert du sens, et on peut ainsi de rendre compte de ce qu’on est en train de faire."

Pour que la conduite devienne un acte conscient

Le plus souvent, quand on conduit, on est dans une sorte de flux automatique. Cela nous est tous déjà arrivé ! On conduit pour aller au bureau, puis soudain on y arrive et – très honnêtement – on n’a pas vraiment de souvenirs précis du trajet ! "Cela est dû à l’automaticité de ce genre de comportement, qui est à la fois habituel et impulsif, confirme Sander Hermsen. Vous suivez le flux de voitures, et quand la route vous invite à rouler plus vite, vous accélérez et avant de vous en rendre compte vous êtes en excès de vitesse. En fait, vous ne saviez pas vraiment ce que vous étiez en train de faire."

Le simple fait de remettre du sens dans une action totalement banale permettrait donc de faire accepter la limitation de vitesse. Et puis c’est bien connu, au niveau du cerveau, les mécanismes liés à la récompense sont beaucoup plus efficaces que ceux liés à la punition. Et ce, finalement, quel que soit le domaine.