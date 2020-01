Au fédéral, l'horizon reste bouché

Jour pour jour, nous étions ce dimanche huit mois après le scrutin et ce samedi 400 jours en affaires courantes. La situation n’a pas bougé. Le CD&V reste accroché à la N-VA dont le PS ne veut pas, faute d’atomes crochus minimums.

L’expédition Coens & Bouchez est en marche depuis presque 50 jours et à ce stade, rien n’indique qu’elle aboutira ce 28 janvier à quelque chose de tangible.

La " Quatre Saisons " n’est plus à la carte

Dès le début de sa mission, Georges-Louis Bouchez se faisait fort de réunir une coalition autour du MR et du CD&V, sans la N-VA ce qui a très vite contesté par les pontes du… CD&V et d’une partie de l’Open VLD. Le duo d’informateurs n’était pas sur la même longueur d’onde au point que pour la seconde partie de la mission, il a été expressément indiqué qu’il fallait une énième fois vérifier que PS et N-VA étaient (in) conciliables. Tout le monde connaît la réponse mais les chrétiens-démocrates flamands n’en démordent pas.

De plus, la N-VA fait pression sur ses alliés du gouvernement flamand pour qu’ils ne montent pas dans un gouvernement fédéral qui serait minoritaire dans la plus grande communauté du pays. C’est légitime, même si cela bloque tout un pays dont justement les nationalistes veulent la disparition.

Les informateurs continuent à discuter avec 10 partis. Jamais ils n’ont pu mettre tout le monde, ou les bases d’une quelconque coalition, autour d’une même table.

Vers jamais de gouvernement ?

Paul Magnette avait esquissé les premiers contours d’une coalition que la majorité de la Flandre rejette. La suite ne fait que confirmer cette situation. Le CD&V tient toujours à la N-VA avec qui le PS répète à l’envi qu’il sera impossible de s’accorder. Ce faisant, les deux principaux partis ne font que respecter les engagements pris devant l’électeur-citoyen.

Sur cette base, rien ne devrait changer. La mission Coens-Bouchez se terminera sur le même constat d’échec que les précédentes.

Le tour de Bart De Wever serait alors venu ; il aurait déjà pu intervenir. Fondamentalement, un tour de piste du président de la N-VA ne changera rien. Côté francophone, il ne trouvera que le MR.

Aucune solution à moyen terme ne se dégage. Tout le monde (ou presque) ne souhaite d’élections. Chacun y va de sa petite idée. Aucune ne prospère. L’horizon est bouché.

La Belgique s’installe dans la crise politique.

@PhWalkowiak