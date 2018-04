Attribution des sièges: système par lequel le vote des électeurs d'une commune ou d'un district provincial est traduit en sièges répartis entre les différentes listes de candidats.

En Belgique, toutes les élections se passent selon le modèle du scrutin dit “proportionnel”, c’est-à-dire que les sièges de conseillers sont attribués en proportion du nombre de voix. Ainsi, pour chaque vote valable exprimé par l’électeur, le parti choisi par l’électeur emporte une voix, une seule, même si je signale une préférence pour plusieurs candidats.

Le nombre de voix récoltées par la liste va déterminer le nombre de sièges qu’elle occupera au conseil communal ou provincial.

Pour les élections communales, au contraire des élections législatives, régionales ou européennes qui utilisent la clé dite Dhont, on utilise pour déterminer leur nombre le système Imperiali.

Pour la répartition des sièges en fonction de la méthode Imperiali, le chiffre électoral de chaque liste est divisé successivement par 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 3 ½; 4; 4 ½; etc.

Ensuite les quotients sont rangés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile

Comparé au système D'Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les votes nominatifs servent ensuite à désigner les candidats qui occuperont ces sièges. Plus un candidat emporte de voix de préférence, plus il a de chance de siéger.



VOIR dévolution des sièges