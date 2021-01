Bras de fer entre l'UE et AstraZeneca : le groupe prévoit de ne livrer que 25% des vaccins prévus au 1er trimestre

AstraZeneca prévoit de ne livrer à l’UE qu’un quart des vaccins prévus au

1er trimestre. Alors qu’elle avait déjà annoncé que les livraisons de son vaccin à l’UE ne seront pas aussi importantes qu’attendu dans un premier temps. Cela est dû à une "baisse de rendement" dans un site de production européen, selon l’entreprise. Deux usines britanniques d’Astra Zeneca devraient produire des vaccins pour l’UE.

►►► A lire aussi : Une initiative citoyenne européenne pour réclamer la fin des brevets pour les vaccins contre le COVID-19 ; la solution pour une distribution efficace ?

Des discussions doivent se tenir entre la Commission avec les 27 Etats membres et l’entreprise pharmaceutique.

Impact sur la Belgique ?

Selon nos informations, l’impact sur la Belgique est encore difficilement quantifiable. Néanmoins, AstraZeneca avait d’ores et déjà annoncé vendredi dernier qu’elle ne serait en mesure de livrer que la moitié des doses prévues à la Belgique au cours du premier trimestre, soit 650.000 au lieu de 1,5 million.

Avec cette nouvelle annonce, cela devrait encore davantage impacter les livraisons dans le pays, comme dans le reste de l’UE.

La colère de la Commission européenne

La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides a d'ailleurs montré son agacement ce mercredi à l'égard du groupe pharmaceutique. Lors d'une conférence de presse elle a exprimé sa "sérieuse préoccupation", suite à l'annonce de retard de livraison de Astrazeneca. Après plusieurs réunions, "nous n'avons pas obtenu de solution ce qui a conduit à a très forte insatsifaction des Etats membres", a ajouté Stella Kyriakides.

La commissaire européenne a haussé le ton au pupitre de la salle de presse indiquant, "les socités pharmaceutiques qui développent les vaccins ont une responsabilité morale, sociétale et contractuelle à respecter leurs engagements". Et d'ajouter, "on a signé des contrats avec des produits qui ne sont pas encore sur le marché et et qui, aujourd'hui encore, n'est pas autorisé. Nous avons signé précisémment pour nous assurer que la société pharmaceutique est la capacité à produire et puisse délivrer un certains nombres de doses dès l'autorisation".