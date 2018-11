Son humour absurde cartonne, Arnaud Tsamere enchaîne les spectacles et les tournées. Un peu de cinéma, beaucoup de télévision et aussi de la scène, partout où il va, il fait un tabac ! Et pourtant rien ne le prédestinait à un tel succès. Pour en savoir plus sur son parcours extraordinaire, il joue pour nous le jeu de l’instantané.