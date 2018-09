Agriculture: les Suisses décident s'ils veulent assurer leur "souveraineté alimentaire"

Seriez-vous capable de dire ce que vous ferez fort probablement le 14 juin 2037 ? Pour un citoyen suisse, la réponse pourrait être : "la même chose que le 23 septembre 2029 ou que le 9 février 2025". Autrement dit, voter. En Suisse, le rendez-vous est en effet plus que traditionnel : en février (généralement dans la première quinzaine), en mai (habituellement vers le milieu du mois), en septembre et en novembre (en principe vers la fin de du mois dans les deux cas), la population sait qu’elle peut avoir rendez-vous avec les urnes pour donner son avis sur une initiative populaire ou bien participer à un référendum qui peut être facultatif ou obligatoire. Précision importante, le vote peut être exprimé par correspondance, par internet ou bien dans un bureau de vote le jour prévu. Et comme la Suisse est un pays qui apprécie l’organisation, le calendrier des votations suisses est déjà fixé pour les … 20 prochaines années.

Ce dimanche 23 septembre 2018, les citoyens suisses devront donc répondre aux trois questions qui leur sont soumises. La première concerne les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres ; la deuxième porte sur les aliments équitables, et la troisième touche à la souveraineté alimentaire. Lancée par un comité constitué sous l’impulsion d’un syndicat agricole (Uniterre), cette initiative affiche très clairement un objectif ambitieux : réorienter la politique agricole de la Suisse.