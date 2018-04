Agressés par leurs élèves – Les jours d'après de 7 à la Une

Les chiffres sont alarmants : de plus en plus d'enseignants se font agresser par des élèves. Pour les jours d'après, nous avons récolté des témoignages inquiétants. Des profs agressés, mais qui ne reçoivent aucun soutien de leur établissement. Des affaires qu'on étouffe, pour ne pas entacher l'image de l'école. Les enseignants sont désemparés, comment réagir dans de telles situations ? Comment faire face aux élèves indisciplinés quand on a peur des représailles ?