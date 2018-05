Affaire Mawda ? Affaire politique ?

Immanquablement, la mort dans des circonstances encore troubles de la petite Mawda (2 ans) ne pouvait que déboucher dans le champ politique. Encore que sur ce point, les réactions restent contrastées y compris au sein d’une même formation politique.

Ecran de fumée

Des migrants tentent de trouver le moyen d’entrer en Grande-Bretagne, avec l’aide de passeurs. La police entend les intercepter. Cela aurait pu en rester à la rubrique faits-divers.

Mais la fatalité et un contexte politique sensible sont passés par là.

Première information : une fillette est morte dans l’interpellation d’une camionnette transportant des migrants sur l’autoroute. Des( ?) coups de feu ont été tirés.

Avec empressement, le parquet de Mons-Tournai, pourtant un modèle de circonspection, fait savoir que les policiers sont hors de cause… avant de se raviser 24h plus tard et demeurer complètement muet depuis.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les commentaires entre " policiers criminels " et " migrants recourant à des boucliers humains ". Mais pour les autorités policières et judiciaires, c’est désormais " circulez, il n’y a plus rien à voir " ; le ministre de l’Intérieur rejette la totalité de la faute aux trafiquants d’êtres humains.

Contexte politique

La politique migratoire du gouvernement fédéral cristallise les positions, non pas qu’elle soit fondamentalement différente de celle de son prédécesseur mais l’exploitation politique que la N-VA en a fait, a rendu ce dossier très sensible, avec une mobilisation citoyenne en contrepoint qui embarrasse le MR et divise même ce parti.

Si le PTB et Ecolo ont rapidement fait le lien entre la mort tragique de la fillette et la politique migratoire du gouvernement fédéral, PS et cdH ont réagi plus posément… en tout cas officiellement. Bon nombre de mandataires socialistes et démocrates-humanistes ont eux aussi pris à partie le gouvernement fédéral.

Après les cafouillages et l’enfumage des débuts de l’enquête, l’heure semble revenue un peu à l’accalmie : attendons les résultats des investigations d’usage même si cela n’empêche pas le questionnement sur notre politique migratoire.

Les avocats des parents de Mawda ont soulevé plusieurs interrogations sur le déroulement des faits.

Ferme mais humain, proclame le gouvernement fédéral. Fait rare en ces circonstances, Charles Michel a tenu à rencontrer les parents de la victime, … qui pourtant, sont toujours sous le coup sur un ordre de quitter le territoire.

L’affaire reste hautement sensible et pourrait bientôt revenir amplir le débat et la contestation politique.

@PhWalkowiak