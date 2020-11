Acheter sa voiture neuve sur Internet est enfin possible

Bon, officiellement, ce n'est pas une nouveauté car certains constructeurs avaient bien tenté l'expérience (peu concluante) et d'autres pays s'y étaient mis avec un succès fort mitigé. Mais l'enseigne Cardoen a visiblement mis un peu plus de moyens pour réussir là où les autres ont échoué : vendre des voitures neuves en ligne en Belgique !

Pour quelques clics en plus

Si vous êtes adeptes des achats en lignes, vous savez certainement que la facilité et la rapidité sont les deux forces des magasins virtuels. Un clic pour sélectionner l'objet, un autre pour accéder au panier et quelques procédures de paiement plus tard, vous voilà futur propriétaire en attente de livraison.

Pour une voiture, c'est un rien plus compliqué, mais pas beaucoup. Après sélection du modèle qui convient, il faut "prendre une option" sur le véhicule. Ensuite, il faut tout de même passer par un vendeur. Si les plus traditionnels opteront pour le téléphone, l'idéal est de réaliser un appel vidéo durant lequel le vendeur vous servira de relais. Il pourra donc vous montrer ce que vous désirez dans et autour de la voiture. Si elle vous convient, pas question de chercher le bouton "valider", le vendeur vous enverra un bon vieux contrat de vente... par courrier électronique, tout de même. La vente sera également traitée par voie numérique. Mais en cette période de confinement, comment donc réceptionner son véhicule ? Pas de panique, en bon commerçant qu'il est, le vendeur a même pensé à vous la livrer. Ce service qui coûte 249 euros est gratuit tant que le confinement perdure.