Accord climatique en Flandre: un plan boiteux mais assumé

La Flandre a enfin son Plan Climat pour la période 2021-2030. L’accord a pris plus de temps que prévu pour aboutir, notamment parce que le gouvernement ne voulait pas s’engager dans une politique intenable, et qu’il voulait épargner le portefeuille des Flamands.

On a cru un moment que Zuhal Demir ne partirait plus à Madrid malgré son annonce la semaine dernière. La ministre flamande de l’Environnement avait déclaré qu’elle se rendrait lundi matin à la COP 25, en " plane pooling ", un terme qu’elle a inventé et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Le " plane pooling ", c’est en quelque sorte du " co-avionage " ou, comme elle l’explique, le fait de prendre un avion le plus rempli possible pour réduire son empreinte écologique. Ironie du sort: plusieurs sièges de l’appareil qu’elle devait prendre sont finalement restés vides. L’accord climatique flamand n’est tombé qu’en fin de matinée, et ce n’est donc qu’en soirée que la ministre a pu s’envoler pour la capitale espagnole.

Les hics

Zuhal Demir est toutefois partie avec un plan qui ne répond pas vraiment aux exigences européennes. Le gouvernement flamand se défend toutefois en avançant que ses promesses ont au moins le mérite d’être tenables. La ministre s’est d’ailleurs vantée d’un accord " réalisable, abordable et ambitieux ". Ambitieux… un adjectif qui à son tour a suscité une vague de critiques, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias.

Le principal reproche fait à l’accord François est son manque d’impact sur l’environnement et le changement climatique. Les 350 mesures de l’accord n’ont pas encore été intégralement dévoilées, mais celles qui ont été présentées semblent relativement insignifiantes, en tous cas selon pas mal d’experts. Face au volontarisme affiché côté francophone, la N-VA défend depuis le départ des mesures " climato-réalistes " pour une région industrielle et urbanisée. Des mesures qui épargnent par ailleurs les citoyens et surtout leur portefeuille.

Les moyens

Pour ce faire, les partis de la majorité (N-VA, CD&V et Open VLD) ont tout bonnement supprimé le projet de taxe kilométrique, tout comme celui du " stop au béton " qui prévoyait l’arrêt de nouvelles construction en 2040. Fini aussi l’obligation d’isoler un bien lors de son achat. La Flandre propose désormais un prêt hypothécaire à 0% pour les rénovations. Elle entend aussi faire diminuer la limite de vitesse à 100 km/h sur le ring de Bruxelles, contre 120 actuellement. Ce qui a fait dire à certains que les 120 km/h étaient de toute façon rarement atteints à cause des embouteillages qui, eux, sont bien plus polluants qu’une circulation fluide.

L’accord de Zuhal Demir prévoit aussi une prime pour se débarrasser de l’amiante… un produit qui n’est pas néfaste en soi pour l’environnement mais bien pour la santé publique. Le projet veut également faire diminuer l’émission de méthane rejeté par les vaches, encore faut-il pour ça convaincre les agriculteurs. Bref, l’un dans l’autre, la Flandre continuera d’afficher un retard au niveau de l’énergie renouvelable, de l’économie d’énergie, et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui passe plutôt mal, notamment auprès des milliers de jeunes qui ont brossé les cours durant des mois pour exiger une politique plus ambitieuse.

Des soucis en vue

Dès l’année prochaine, la Flandre va ainsi devoir payer des compensations, qu’elle achètera sans doute à la Wallonie. Elle sera probablement aussi sanctionnée d’amendes européennes. D’après une estimation du Conseil socio-économique flamand parue dans De Tijd, le montant total à débourser pourrait s’élever à 433 millions d’euros rien que pour 2020. Une somme qui ne serait pas comptabilisée dans le budget, et qui pourrait continuer à être imposée tant que la Flandre n’est pas en ordre. Beaucoup dénoncent ainsi un gaspillage d’argent qui aurait pu être investi.

On notera qu’il ne reste que quelques semaines à la Belgique pour soumettre son plan ‘Environnement et Energie’ à l’Europe. Vu les écarts d’ambitions entre les Régions, pas sûr que les 4 ministres parviendront à se mettre d’accord à temps et sans se chamailler. En attendant, les performances de notre pays en matière de lutte contre le changement climatique sont désormais en dessous de la moyenne internationale. D’après un classement dévoilé à Madrid, la Belgique est ainsi passée de la 31e à la 35e place, sur un total de 57 pays.