A Téhéran, on peut croiser le taxi le plus bienveillant du monde - © Tous droits réservés

Téhéran est une mégalopole de 14 millions d’habitants : douze fois Bruxelles mais sur un territoire qui n’est que quatre fois plus grand que notre petite capitale à nous. Il est donc facile d’imaginer la densité de gens… et pas seulement de gens d’ailleurs ! On se plaint des bouchons à Bruxelles mais quand on voit ce qui se passe à Téhéran cela permet de relativiser ne fut-ce qu’un peu…

Tous à bord du "Taxi Chocolat" ! Dans ce trafic complètement infernal, nous avons eu la chance de croiser une personne absolument incroyable. Il s’appelle Mojtaba, il a la cinquantaine, et il est chauffeur de taxi. Un taxi qui ne ressemble à aucun autre, ni à Téheran ni ailleurs sur la planète : Mojtaba a choisi d’utiliser son taxi pour faire passer des messages positifs et optimistes auprès de ses clients. Sa vieille Toyota, il l’a d’ailleurs rebaptisée Taxi Chocolat ! "J’achète des chocolats pour mes clients, nous explique Mojtaba au volant de son taxi positif. J’ai aussi écrit "veuillez entrer avec le sourire" sur la portière. Et j’ai aussi écrit ’’veuillez repartir avec le sourire’’ sur l’intérieur de la vitre".



"Un jour, une cliente m’a demandé si les chocolats étaient une forme de charité au nom d’un défunt, continue Mojtaba. J’ai répondu que non. Et je lui ai raconté ce qui m’était arrivé une quinzaine d’années auparavant. J’ai eu une grosse dispute avec des collègues, parce que nous nous battions pour nous accaparer le plus de clients possibles. Alors, j’ai décidé d’être différent."



Quand la cliente est descendue de la voiture, elle lui a laissé un gros pourboire, une boite de chocolats et lui a suggéré de trouver un nom spécial pour mon taxi. C’est alors qu’il a écrit Taxi Chocolat sur la vitre arrière de sa voiture.

La bonne ambiance est de mise A Téhéran, on peut croiser le taxi le plus bienveillant du monde - © Tous droits réservés Tout a donc commencé par une simple prise de conscience qu’une autre attitude envers ses collègues et ses clients était possible. Une petite étincelle qui le pousse jour après jour, encore aujourd’hui, plus loin dans sa démarche. Par exemple, un jour il a commencé à demander à ses clients ce qu’ils auraient aimé avoir comme service gratuit dans son taxi. Ils ont répondu "du wifi gratuit", "un dj pour mettre de la bonne musique personnalisée" ou encore "un petit déjeuner".



Qu’à cela ne tienne, Mojtaba a donc commencé à proposer un petit déjeuner salé dans son Taxi Chocolat ! Mais comme il doit évidemment garder les mains sur le volant, c’est au passager assis à côté de lui, à l’avant de la voiture, qu’il confie la préparation du petit déjeuner pour tout le monde.



La bonne ambiance installée, on peut assister à des conversations pour le moins originales quand on monte dans le taxi de Mojtaba.



"Vous êtes célibataire ? Il serait temps de trouver un mari ! dit-il en s’adressant à une jeune femme accompagnée de sa mère. Que diriez-vous de vous inscrire dans mon carnet de mariage afin de trouver un bon mari ? Car oui, j’ai un carnet de mariage ! Et je vais vous le donner tout de suite afin que vous y mettiez toutes vos informations et vos préférences."



Fier de sa démarche, notre taximan positif nous certifie qu’il a déjà permis la rencontre de vingt-quatre jeunes hommes et jeunes femmes.

Taximan philosophe Taximan philosophe - © rtbf Mojtaba est père de famille, il travaille humblement et ce n’est pas toujours facile pour lui de joindre les deux bouts. Il raconte qu’un jour, par hasard, un journaliste américain est monté dans son taxi et a consacré un article à son histoire. Depuis lors, de nombreux médias étrangers se sont intéressés à lui… même si cela n’a malheureusement pas eu d’impact sur ses revenus ! Mais il apparaît clairement que Mojtaba ne fait pas ça pour l’argent : son seul but est de faire rayonner l’optimisme.



Il faut aussi savoir qu’avant de devenir chauffeur de taxi, Mojtaba a fait des études supérieures et cela se ressent dans certains messages qu’il fait passer à ses clients. "Plantez autant que vous pouvez récolter. La paresse est un pont qui mène à l'échec. La gentillesse est un pont qui mène à l'amitié" sont des exemples de petites perles de sagesses qu’il offre à ses passagers le temps de leur éphémère voyage en sa compagnie.



Petits gestes, petits messages, petites attitudes positives, goutte après goutte… c’est comme cela que Mojtaba envisage, à son échelle, de changer le monde.