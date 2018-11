A l'école sur un terril - La Belge histoire dans 7 à la Une

À l'heure des smartphones, tablettes et écrans... Il est parfois difficile de faire sortir vos enfants! Mais de plus en plus d'écoles se lancent dans l'immersion en pleine nature! Une fois par mois ou même... 3 matinées par semaine! C'est le cas d'une petite école de Saint-Vaast, dans l'entité de La Louvière. 24 enfants de la première à la troisième maternelle passent donc 3 matinées par semaine sur un terril… Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. L'occasion de développer leur habileté, leur imagination, mais aussi de booster leur immunité.