A Kraainem, des électeurs se sont présentés avec des convocations en français. Est-ce légal?

A Kraainem, commune à facilité en périphérie bruxelloise, beaucoup d’électeurs se sont présentés ce matin avec une convocation électorale rédigée en français. Et cela, alors que la ministre de l’Intérieur du gouvernement flamand Lisbeth Homans (N-VA) avait annulé ces convocations. La majorité du conseil communal avait, elle, décidé de passer outre. De quoi inquiéter les électeurs ce matin. Craignaient-ils de voir leur vote annulé ?

C’est sous le soleil que les électeurs de Kraainem patientaient calmement devant les bureaux de vote. Et parmi eux, beaucoup de francophones. Nombre d’entre eux se sont présentés avec leur convocation en français, une décision du collège communal. Pour Bernard Wauquier, bourgmestre de Kraainem, la décision était « de laisser chacun voter comme il le ressentait. Ceux qui avaient demandé leur convocation en français ont reçu leurs documents en français ». Et le collège respectait en cela un arrêt du conseil d’Etat.

La ministre N-VA de l’Intérieur a décidé d’annuler les convocations en français qui sont, dit-elle, contraires aux lois flamandes. Les électeurs de Kraainem en sont-ils pour autant inquiets ? « Pour moi c’est non, c’est juste un peu d'esbroufe », répond un habitant. « Dans l’état actuel, elle ne pourrait pas obtenir gain de cause », renchérit une électrice.

D’autres se disent pourtant plus inquiets : « Nous sommes dans une commune à facilités, et il n’y a plus de facilité si l’on ne peut même plus recevoir les documents en français ». Le bourgmestre, lui, ne croit pas que le scrutin pourrait être annulé : « Je ne pense pas que cela pourrait changer quoi que ce soit ».

En tout cas, ce matin à Kraainem, rien n’a perturbé le scrutin.