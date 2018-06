A Calais, la Jungle a disparu, pas les migrants

En octobre 2016, la Jungle de Calais était démantelée par les autorités françaises. Aujourd'hui, le site a subi d'importants travaux pour être transformé en réserve naturelle. Non loin de là, 600 migrants errent dans la ville, avec toujours le rêve de l'Angleterre en tête.

Les pas d'Alexandre et Mélanie s'enfoncent dans la sable. Les deux chargés de mission se dirigent vers la cabane d'observation. De cet endroit, à l'abri, ils recensent les oiseaux qui nichent sur le site. Au bout de leurs jumelles, des hérons, des avocettes, des huîtriers-pies... Impossible d'imaginer qu'il y a quelques mois, ils auraient aperçu les milliers de cabanes et de tentes de la Jungle de Calais.

Au fil des ans, ce camp de migrants était devenu un véritable bidonville, sur le sol français, qui a compté jusqu'à 10 000 occupants. La Jungle a été démantelée il y a un an et demi. Aujourd'hui, le site a donc été transformé en réserve naturelle. Plus précisément en aire de repos pour les oiseaux migrateurs... Des migrants toujours donc, volatiles cette fois.

Pour Alexandre Driencourt, chargé de mission à Eden 62, l'organisme chargé du site, cela peut "effectivement poser question mais les oiseaux sont plus dans leur milieu naturel ici que des migrants qui vivaient dans des conditions insalubres".

Tourner la page de la Jungle

Les autorités françaises, soucieuses de rapidement tourner la page de la Jungle, ont mis les moyens pour transformer le site. Un budget de 2,2 millions d'euros a été débloqué. Les travaux ont été réalisés en 11 mois.

Pourtant, malgré ces travaux, les migrants sont toujours présents à Calais. A quelques centaines de mètres de l'ancienne Jungle, ils sont nombreux à errer dans les rues. Beaucoup fuient notre caméra. Aman, un jeune Erythréen, nous confie qu'il vit ici depuis 3 mois. Il tient à nous montrer où il vit.

Avec une dizaine de ses compagnons de route, il nous emmène dans la forêt. Au bord du chemin, des immondices, des sacs de couchages, des couvertures... Le camp dont il nous parlait est une simple toile de tente, entourée de détritus.

"C'est notre maison", nous dit un membre du groupe. "Les volontaires nous l'ont donnée. La police vient chaque semaine, parfois deux fois dans la semaine, ou tous les jours, pour tout prendre ou mettre tout à terre".

Démantèlement systématique des nouveaux camps

Ce démantèlement systématique est assumé par les autorités. But avoué : éviter que les migrants s'installent dans la durée, qu'une nouvelle Jungle se forme.

Mais les 600 migrants aujourd'hui présents à Calais ne sont pas totalement isolés. Plusieurs associations continuent à venir en aide aux personnes en exil, des bénévoles préparent chaque jour 1200 repas. Pour Loan Torondel, "la situation des migrants est devenue pire après la Jungle. Ils vivent dans l'insécurité permanente et dans des conditions d'hygiène déplorables".



Au final, l'Etat français a -en partie- réussi son pari. Faire oublier la Jungle. Avec cette réserve naturelle inaugurée en un temps record, la carte postale de Calais est certes plus jolie mais derrière, les migrants et leur rêve d'Angleterre sont toujours là et leur prise en charge pose toujours question.