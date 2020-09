7 jours au lieu de 14 : quand et combien de temps faut-il se mettre en quarantaine ou en isolement ?

Au moins, car pour pouvoir reprendre une activité, il faut que vous n’ayez plus de température depuis 3 jours, et que vous alliez mieux. La période d’isolement peut donc durer plus de 7 jours, si vous présentez encore des symptômes.

Il y a des symptômes spécifiques au coronavirus, comme le trouble du goût et de l’odorat ou d’autres plus communs, comme l’apparition brutale de température, l’apparition brutale de toux, ou le syndrome grippal classique avec fièvre et sensation de chaud-froid et de fatigue.

Attention, ces symptômes peuvent parfois survenir quelques jours après un test négatif. "Ils sont cardinaux, insiste Yves Van Laethem, et doivent dépasser le test négatif et donc vous faire contacter votre médecin"

"C’est ce qui s‘applique lorsqu’on a des symptômes. Ça doit être le réflexe : dès qu’on présente des symptômes de la maladie, on s’isole et on contacte son médecin traitant."

Dans toutes les maladies infectieuses, le fait de ne pas entrer en contact avec d’autres personnes quand on est porteur est un élément fondamental, a-t-il rappelé. Mais il faut distinguer quarantaine et isolement, qui ont chacun leur procédure :

La quarantaine

C’est ce qu’on applique en cas de "contact à haut risque" avec une personne infectée ou de retour de voyage dans les zones rouges.

C’est quoi un contact étroit ? C’est un contact de plus de 15 minutes, à moins d’un mètre cinquante. Si on apprend qu’une personne avec qui on a eu ce type de contact a été déclarée positive, on se met en quarantaine.

On s’isole, et on va pratiquer un test après 5 jours.

==>Si le test est négatif, on peut sortir à J + 7, mais tout en gardant des précautions : "Il reste une période de 7 jours pendant laquelle un risque existe et pendant laquelle on vous demande d’appliquer strictement les conseils de prévention."

==>Si votre test est positif : alors, on rentre dans la procédure d’isolement décrite ci-dessus.

Cette procédure de quarantaine vaut aussi pour les retours de zone rouge.

Le PLF que l’on doit remplir avant de rentrer en Belgique va être complété de questions supplémentaires pour voir si vous courez un réel risque. Car l’important n’est pas tant où on a été que ce qu’on a fait : "Il y a une différence entre aller dans discothèques bondées ou faire des promenades seul à la campagne". Les réponses à ce questionnaire détermineront si la quarantaine doit être observée ou non.

Et pour les retours de zone orange ? Les personnes de retour de zone orange ne doivent plus appliquer de quarantaine, car il y a peu de différences de circulation du virus dans ces zones avec celle dans notre pays.

Dans tous les cas : si l’on prend les mesures de précaution, et de distanciation, on n’est plus qu’un contact à faible risque et on ne doit alors de toute façon pas se mettre en quarantaine.