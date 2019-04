26 mai: à chacun ses électeurs (ou presque)

En marge de notre baromètre RTBF-La Libre-VRT-De Standaard, l’institut Kantar a également analysé l’échantillon représentatif d’électeurs afin de déterminer le profil de l’électorat de chaque parti. Bien entendu, il s’agit de grandes tendances générales et il ne faut jamais enfermer un type d’électeur dans une seule formation politique.

Poussée verte

Depuis les élections communales, il est de bon ton de s’interroger sur les raisons de l’éruption verte que ce baromètre vient confirmer. En Wallonie et à Bruxelles, ECOLO gagne des " parts de marché " au détriment des trois " vieux " partis… comme le PTB.

Chaque parti dispose toutefois d’un électorat différent tant sociologiquement, démographiquement que géographiquement.

L’étude de Kantar permet de dresser quelques grandes typologies.

En Wallonie, l’électorat vert est ainsi essentiellement féminin (à 69%), jeune (33% de 18-35 ans) et diplômés (à 43% issus de l’enseignement supérieur) dans des familles d’employés avec enfants, plutôt dans le Brabant Wallon que dans le Hainaut.

Le PTB attire principalement des hommes (à 64%) entre 35 et 54 ans, diplômés du secondaire (à 71%), plutôt chez les ouvriers et les étudiants et bien plus en province de Liège et les grands centres qu’ailleurs.

Garder son électorat

Pour les autres partis, plutôt malmenés, il s’agit tout d’abord de garder son électorat.

PS, MR et cdH disposent d’un électorat âgé, composé pratiquement pour moitié d’électeurs de plus de 55 ans.

L’électorat socialiste (à 55%), l’électorat humaniste (à 57%) est féminin là où celui du MR (à 58%) est d’abord masculin.

Le PS attire 22% d’inactifs là où le MR n’en compte que 4% dans son électorat.

C’est dans l’électorat du MR que l’on retrouve le plus d’indépendants (11%) pour 4% au cdH ou ECOLO, 2% au PS mais 7% au …PTB !

Comme on a pu le constater lors des élections communales, le MR connaît un déficit de représentation dans les grands centres (13% de ses électeurs pour 29% au PS, 30% au PTB, 21% à ECOLO et même 18% au cdH).

Le MR est le parti des petites communes rurales (41% de ses électeurs, 29% pour le PS).

MR et ECOLO attirent les diplômés, mais pas de la même génération.

Pour tous, il reste à trouver l’équilibre entre nouveaux électeurs à convaincre ou anciens à conserver. L’art délicat d’une campagne électorale.

@PhWalkowiak