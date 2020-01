2020, avec ou sans la Belgique ?

L'année politique 2020 sera marquée, une fois de plus, par le retour de cette grande question : Avec ou sans la Belgique ? Comme dans toutes nos crises depuis les années 70, le fantasme de la disparition de la Belgique en tant qu’Etat revient. La possible scission du pays a jusqu’ici joué le rôle de repoussoir commun entre nord et sud. C’est parce que la question de la fin de la Belgique ouvre à chaque fois sur un vide, un précipice dont on ne voit pas le fond, un Brexit au cube, que les principaux partis parviennent à se mettre d’accord sur une réforme de l’Etat. Comme si la Belgique pouvait remplacer la démocratie dans la formule de Churchill : La Belgique c’est le pire système à l’exception de tous les autres.

Poser la question de la fin de la Belgique, c’est un peu comme si on jouait à se faire peur. Le problème c’est que les réformes de l’Etat censées assouvir l’appétit nationaliste du nord du pays, ont débouché sur un “brol” que l’on connaît aujourd’hui. Un "brol" et des sondages qui donnent une possible majorité nationaliste au nord du Pays. Comme si, surtout au nord du pays, on était tellement fatigué du brol qu’une scission éventuelle ne jouerait plus un rôle de repoussoir.

2020 sera-t-elle l’année du renouveau ?

En 2019, mine de rien, la vie politique a été chamboulée. Avec des nouveaux présidents de partis, au PS, au MR, chez Ecolo, DEFI au cdH, AU Spa, au CD & V et bientôt au VLD. Ils doivent encore tout prouver. 2020 sera l’année du test pour les nouveaux, ou quasi nouveaux, Conner Rousseau, Georges Louis Bouchez et autres Paul Magnette. Peuvent-il mettre fin à l’agonie de leur parti dit “traditionnel” ? Peuvent-ils inaugurer une nouvelle manière de faire de la politique et retrouver un peu de la confiance perdue des citoyens ?

Une partie de la réponse a cette question est très certainement liée a la question précitée: "avec ou sans la Belgique ?". Comment faire fonctionner le “Brol” et redonner un peu envie ? Mais, faire fonctionner le "brol" ne suffira pas. L’autre partie de la réponse ouvre un champ beaucoup plus vaste. C’est celui de la grande fatigue démocratie qui traverse l’Europe. Celui de l’effacement de la démocratie libérale face à la mondialisation d'une part et aux forces politique autoritaires et identitaires d'autre part.

En 2020 reviendra donc le sempiternel "avec ou sans la Belgique"? Mais plus que lors des précédentes crises la question de la scission du pays sera couplée avec la question de l'avenir de la démocratie libérale. Ces deux éléments vont structurer l’année politique (sauf imprévu majeur). L’organisation de l’Etat Belge d'une part et le rapport à la démocratie libérale, en particulier la question des droits des minorités d'autre part.

À ces deux questions "avec ou sans", la réponse a toujours été "avec". "Bien évidemment avec" la Belgique et "bien évidemment avec" la démocratie libérale. Parce que Churchill a eu raison jusqu’ici. La démocratie, comme la Belgique fédérale, c’est bien le pire système à l’exception de tous les autres. Mais les évidences d’hier se fissurent. La Belgique est aussi fatiguée que la démocratie. En ces temps de montée de l’irrationalité dans le débat public, qui oserait parier sur l’évidence de la formule de Churchill? Que ce soit pour la démocratie, ou pour la Belgique ?