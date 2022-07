A la recherche d'un lieu pour vos productions audiovisuelles ou votre événement ? La RTBF met à votre disposition ses locaux et espaces de production.

Disposer des infrastructures à Liège : Média Rives

Disposer des infrasctructures - © Tous droits réservés

MEDIA RIVES, le site liégeois de la RTBF, situé à côté de la plus importante fédération wallonne de prestataires audiovisuels, le POLE IMAGE DE LIEGE et à quelques pas de LA GRAND POSTE, hub digital du District créatif liégeois, inscrit la production de contenus dans une perspective future.

Au centre de l’Europe, à 10 minutes d’un aéroport et de la célèbre gare Calatrava, Média Rives abrite notamment le plus grand et performant studio en fédération Wallonie-Bruxelles. LE STUDIO 40 : 1200 m², de forme carrée, grill "marchable" à 13 mètres de haut, d’une polyvalence indéniable, il peut accueillir tous types de productions.

Tant les productions de la RTBF, plaçant le contenu de programme au centre de ses préoccupations que :

-vos productions,

-vos tournages de films, séries,

-des concerts

-et tous types d’événements.