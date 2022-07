Achat de contenus & de formats | Content & Formats Acquisitions

Bienvenue sur l'espace vente de contenus et de formats de la RTBF. Welcome to the Content and Formats Sales Service. Nous vendons et distribuons l'offre médiatique RTBF : productions propres, coproductions, fictions et séries, formats, sous-titres et audiodescriptions. Nous proposons un large choix de contenus médiatiques dans tous les genres et pour tous les canaux de diffusions.

Nous proposons également des formats scénarisés ou non. Notre catalogue est consultable via ce lien. Pour toutes demandes d'infos ou d'acquisition de droits, n'hésitez pas à contacter notre équipe des ventes à l'adresse sales@rtbf.be.



Pour toutes demandes d'extraits ou d'archives, merci de contacter la Sonuma à l'adresse sales@sonuma.be.



-- We sell and distribute all RTBF’s content : Factual, Fiction and Formats.



We offer all kind of genres for linear and/or digital content. You can have a further look at our catalogue in here.

We also offer scripted and non-scripted formats. For any request regarding RTBF contents or RTBF Creative's formats, please contact our sales team at sales@rtbf.be.

My Tiny Restaurant Achat d'images, programmes, contenus digitaux et publications - © Tous droits réservés Un jury de trois professionnels constitué d’un Investisseur, d’une Cheffe étoilée et d’un Influenceur est là pour les départager et jugent la qualité et la viabilité de leur projet. Au menu : battles, épreuves sous pression, suspense, rebondissements et des bonnes ou mauvaises surprises ! ​A l’arrivée un seul duo accrochera le label My Tiny Restaurant sur sa carte. Alors, qui sera le meilleur pour cuisiner, communiquer, fédérer et remporter 15.000 euros pour mettre les grands plats dans les petits ? Réponse durant 9 semaines dans My Tiny Restaurant. Pour la première fois, un format permet la création d'un véritable restaurant. -- A jury of three professionals, comprised of an Investor, a Michelin-starred Chef and an Influencer will be on hand to assess the quality and viability of their projects and pick a winner. ​ On the menu: battles, trials under pressure, suspense, twists and turns, and plenty of surprises - both good and bad! At the finish line, only one duo will have the My Tiny Restaurant label attached to their menu. So, who’s going to be the best at cooking, communicating and coming together, and go home with 15,000 euros to help supersize their little enterprise? Find out over the course of 9 weeks in My Tiny Restaurant. For the first time, there’s a format that makes it possible to create an actual restaurant.​

Stress en Cuisine Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés Stress en Cuisine, la Kitchen Apocalypse Battle qui buzze ! Dans un univers post-apocalyptique, deux amis, cuisiniers amateurs, sont retranchés dans une cuisine et s’affrontent en tentant de reproduire le plus fidèlement possible un plat complexe dans un temps imparti.



Une alarme visuelle et sonore indiquant une brèche dans la sécurité du bâtiment peut se déclencher à tout moment et provoquer des évènements venant perturber les apprentis cuistots. Pour contrer ces attaques et limiter les dégâts dans sa recette, chaque candidat doit appuyer le plus vite possible sur un buzzer placé devant son plan de travail. Un jury, composé d’une animatrice et d’un chef cuisinier, commente l’affrontement. Le vainqueur est désigné en fin d’émission par le jury et remporte un prix. Stress en cuisine, le premier format d’escape food ! -- Stress in the Kitchen, the Kitchen Apocalypse Battle that really zings!



In a post-apocalyptic universe, two friends and amateur cooks are trapped in a kitchen and have to face off against one another, each trying to reproduce a complex dish as faithfully to the original as possible within a given time. A visual and audible alarm indicating a breach in the security of the building may go off at any time and cause events that disrupt the apprentice cooks.



To counter these attacks and limit the damage to their recipe, each candidate must press a buzzer placed in front of their countertop as quickly as possible.

A jury, comprised of a host and a chef, provides commentary on the showdown. The winner is chosen by the jury and wins a prize at the end of the program. Stress in the kitchen, the first ever escape food format!

Le Jardin Extraordinaire Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés Des passionnés de la faune et de la flore utilisent des Nature Spy Cams, des drones et autres caméras thermiques placées dans des endroits stratégiques (nichoirs, terriers, ruches, etc.) afin d’observer le spectacle de la Nature de façon visuellement originale et immersive. Ces petites caméras connectées à nos smartphones nous plongent au cœur de la Nature, au plus proche d’elle, en nous offrant des images surprenantes et magnifiques. Les vidéos de ces mordus de Nature sont partagées via une page facebook dédiée. L’animateur aventurier, ardent défenseur de la Nature, invite tous ces passionnés à capturer ces moments privilégiés qui témoignent de la richesse de la biodiversité et des animaux familiers qui égayent nos campagnes, nos forêts et nos jardins, afin de créer ensemble le plus grand jardin connecté du Monde. -- Fauna and flora enthusiasts use Nature Spy Cams, drones and other thermal cameras placed in strategic spots (birdhouses, burrows, hives, etc.) to observe the spectacle of Nature in a visually original and immersive manner. These small smart cameras connected to our smartphones immerse us in the heart of Nature, bringing us right up close to it, and providing us with startling and magnificent images. The videos made by these Nature lovers are shared via a dedicated Facebook page. The adventurous host, an ardent advocate of Nature, invites all these enthusiasts to capture these special moments which bear witness to the richness of biodiversity and the familiar animals that brighten up our countryside, our forests and our gardens, in order to create together the biggest smart garden in the World.

On n'est pas des pigeons Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés Émission quotidienne qui propose de décrypter les codes marketing et dénicher les arnaques et faux semblants pour que le consommateur puisse faire son choix sans se faire avoir. L’équipe de chroniqueurs teste les biens de consommation, vérifie la véracité des promesses commerciales et donne des pistes pour faire des économies. Du fact-checking, des enquêtes sur la traçabilité, décodage de la pub, conseils pour faire des économies, tests de produits en plateau, astuces pour cuisiner sans se ruiner, etc. La promesse de l’émission : ne plus se faire pigeonner ! -- Smart consuming without being scammed ! A daily programme that explores the marketing codes and uncovers scams and fakes so that consumers can make their choice without being cheated. The editorial team will test consumer goods and check the veracity of commercial promises. The show includes investigations, fact-checking, reviews, tests and reports on new products and services, new technologies, sustainable products and fashion. The programme's promise: no more scams!

Le Grand Cactus Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés L’actualité haute en couleurs !

Le grand Cactus est une émission de divertissement qui jongle subtilement entre les codes du Journal Télévisé et ceux du Talk Show. Assis autour d’une table, le présentateur et le rédacteur en chef accompagnés de chroniqueurs et d’humoristes, revisitent en studio l’actualité Belgo-Mondiale. Les grands événements, l’actualité que vous avez manquée, celle que vous préféreriez ignorer, rien ne leur échappe et tout est prétexte à rire, notamment au travers de parodies de personnalités politiques, de stars ou encore d’influenceurs qui jouant sur l’antagonisme entre les déguisements et les personnages. -- Making the news more colourful !

Le grand Cactus is an entertainment program that plays a fine balancing act between the formats of TV News and those of the Talk Show. Seated around a table, the host and the editor-in-chief, accompanied by columnists and comedians, revisit Belgian and World news stories in the studio. The major events, the news you missed, the news you would prefer to ignore, nothing escapes them and everything can be an excuse to laugh, not least through parodies of political figures, stars or even influencers who play on the antagonism between disguises and characters.

Le beau vélo de RAVeL Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés Des cyclistes amateurs ou confirmés sont invités par un animateur à se joindre à lui et aux personnalités qui l’accompagnent pour partager une balade conviviale à deux-roues. Au cours de cette excursion à bicyclette, l’animateur lance des sujets réalisés par l’équipe et des reportages inédits. On aborde aussi les différents types de mobilité douce et également un mode de vie zéro déchet à travers un défi au peloton qui doit récupérer le maximum de déchets sur le trajet. Après avoir parcouru campagnes et forêts, longer rivières et châteaux, et traverser les plus beaux villages, le cortège arrive en fin d’émission au village du départ dans une ambiance de fête. -- Amateur or pro cyclists are invited by a presenter to join them and the celebs who accompany them to go for a convivial ride on two wheels. During this bike ride, the host launches subjects produced by the team and reports like no other. We will also discuss the different types of gentle mobility and also a zero waste lifestyle through a challenge to the team of riders, who must pick up as much rubbish as possible along the way. After having travelled through the countryside and forests, along rivers and castles, and through the most beautiful villages, the procession arrives at the end of the program in the village where they started, amid a festive atmosphere.

Mon plus beau village Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés 6 célébrités, 6 villages.

Six personnalités s’affrontent en présentant à tour de rôle leur village coup de cœur. Pour convaincre les autres candidats que leur village mérite le titre de Mon Plus Beau Village, chaque célébrité endosse le temps d’une émission le rôle d’hôte et a préparé 1 journée découverte "5 étoiles" pour les 5 autres participants invités autour des 5 richesses incontournables du village : 1. L’esthétique générale du village

2. L’édifice ou le centre d’intérêt incontournable

3. La recette locale ou produit du terroir emblématique

4. L’artisan ou la personnalité des parages à rencontrer

5. L’activité amusante à réaliser dans le coin En parallèle, tous les habitants du village sont mis à contribution afin de réaliser un défi commun (faire revivre la troupe de majorettes d’autrefois, déplacer un dolmen à la manière de nos ancêtres, etc.). Qui remportera le titre tant convoité de Mon Plus Beau Village ? -- 6 celebrities, 6 villages.

Six celebrities compete against each other by presenting their favourite village in turn. To convince the other candidates that their village deserves the title of My Most Beautiful Village, each celebrity takes on the role of "host" for the duration of the show and has prepared a "5-star" discovery day for the other five "guest" participants, based on the five essential assets of the villlage: 1. The overall look of the village

2. The building or attraction that cannot be ignored

3. The local dish or emblematic local product

4. The local craftsman or the key personality to be met

5. A fun activity to do in the area Meanwhile, all the inhabitants of the village are asked to participate in a common challenge (revive the majorette troupe of the past, move a dolmen in the manner of our ancestors, etc). Who will take the coveted title of My Most Beautiful Village?

Ma Rue Couche-toi Là Achat de contenus & de formats | Content & Format Acquisition - © Tous droits réservés La série doc qui passe la rue sur le divan ! Chaque épisode raconte une rue à travers l’angle original de la vie de ses habitants. Chacune d’entre elles évoque une quête propre à l’être humain : l’Amour, la Paix ou encore le Paradis. Le nom de la rue est un prétexte pour aller à la découverte des gens et de leur vie. Le thème choisi pose le décor des histoires, au sens propre comme figuré, et sert de fil conducteur entre chaque histoire. La force du concept tient dans le storytelling autour d’un divan itinérant. Le récit se construit à partir d’une succession de rencontres intimistes et surprenantes avec ses commerçants et ses habitants par la voix de la narratrice, en fil rouge, qui vient tisser et entremêler les moments de vie de 6 à 8 protagonistes, en les faisant tinter et résonner avec l’étoffe même de la Vie. La voix fait le lien entre chaque histoire, passe du singulier au collectif et réenchante la réalité. -- The documentary series that goes through the streets on a chaise longue! Each episode tells the story of a street from the original perspective of the lives of its inhabitants. Every one evokes a quest for something that is an essential part of being human: Love, Peace or even Paradise. The name of the street serves as a pretext for going off to discover people and their lives. The chosen topic sets the stage for the stories, both literally and figuratively, and serves as a common thread between each story. The strength of the concept lies in the storytelling around an itinerant chaise longue. The story is built from a succession of intimate and surprising encounters with its shopkeepers and its inhabitants voiced by the narrator, as the common thread, which weaves and intertwines the moments from the lives of 6 to 8 protagonists, allowing them to reverberate and resonate with the very fabric of life. The voice forges the link between each story, shifting from the individual to the collective, and has a life-affirming effect on reality.

