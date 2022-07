La RTBF… partout avec vous ! Tout au long de l’année, la RTBF met en valeur la qualité et l’originalité de centaines de partenariats à Bruxelles et en Wallonie : concerts, festivals, expositions, avant-premières, compétitions sportives, grands spectacles et autres événements incontournables. Si vous souhaitez proposer votre événement ou votre projet, le département Partenariats et Sponsoring de la RTBF est à votre écoute. Une équipe énergique et aguerrie aux réalités du terrain peut apporter son expérience à votre projet. Pour plus d'informations, contactez Bernard Fievetz via bftz@rtbf.be