INSIDE est un projet transversal de médiation et d’éducation aux médias. Il a démarré avec INSIDE Info et s’étend aujourd’hui à tous les domaines de la RTBF. Remplaçant Medialog, INSIDE lève le voile sur les coulisses des productions, radio, TV et web. A partir des questions des publics et/ou de réflexions internes, INSIDE raconte, explique, décrypte les choix éditoriaux de la RTBF, les pratiques audiovisuelles, les fondamentaux de la production médias, les enjeux des développements médiatiques, digitaux.

INSIDE, ce sont des articles sur les sites de la RTBF, des capsules natives pour le web et les réseaux sociaux, des chroniques en radio, mais aussi un magazine mensuel en télévision, qui concentre l’essentiel de ces contenus et propose chaque mois un débat entre un téléspectateur, un auditeur ou un internaute et un représentant de la RTBF autour d’une question clé.

INSIDE se concrétise aussi par des activités spécifiques qui permettent de prolonger la découverte des coulisses de la RTBF et le développement de l’esprit critique face à la production médiatique : visites thématiques, ateliers d’immersions, rencontres et événements spécifiques. Plus d'info ici.

Au final, c’est pour la RTBF une nouvelle opportunité d’échanger de manière constructive avec les publics. Leurs questions et réactions nourrissent et participent à la réflexion interne.

Si vous voulez exprimer vos avis, suggestions ou plaintes par rapport aux programmes ou actions de la RTBF, vous pouvez vous adresser à la Médiation ou à Inside. Avec votre accord, vous pourrez participer au débat lors d'une prochaine émission Inside ! Prenez la parole !

Voir le site de INSIDE