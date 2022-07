L'ABC du journalisme

Questions Médias 1/13 - C'est quoi une info ? - 03/09/2018 On vit dans un monde où il se passe plein de choses, tout le temps. Des grands événements sportifs, des faits divers, des rebondissements politiques... à l'heure d'internet et des réseaux sociaux, on est exposés à un nombre toujours plus grand de messages et de publications. Il faut faire le tri dans tous ces événements et repérer ce qui est ou n'est pas une information. Mais finalement, une info, c'est quoi ?