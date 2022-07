Médias comparés

Christine Ruol a réalisé des "Médias comparés", des séquences diffusées dans Medialog et qui comparent la manière dont différents médias traitent une information, comme par exemple la journée internationale des droits des femmes ou le vote du Brexit. Voici quelques illustrations de cet exercice de décryptage transfrontière qui montre les convergences et les différences entre des médias comme la RTBF, RTL, la VRT, TF1, la BBC ou Al Jazeera.

Médias comparés sur la Journée internationale des droits des femmes : l'amnésie médiatique (tout ce qui a plus de 5 ans est ignoré) et le manque de connaissances générales dans certains domaines (mars 2019) Médias comparés : la journée pour les droits des femmes - Medialog le mag (3/11) - 28/03/2019 Les Médias Comparés de Christine Ruol analysent comment ont été répercutées sur différents médias les manifestations qui ont eu lieu le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale de la femme.

Médias comparés sur la grève du 13 février : l’hypersimplification dans les JT où on explique ce que tout le monde a compris et on laisse de côté les matières complexes (février 2019) Médias comparés: la grève du 13 février - Medialog le mag (2/11) - 28/02/2019 Dans ses Médias Comparés, Christine Ruol revient sur la grève nationale du 13 février dernier. Comment cette grève a-t-elle été présentée sur les chaines publiques et privées flamandes et francophones, la VRT, la RTBF, RTL et VTM.

Médias comparés sur les Gilets jaunes, qui estiment que les médias traditionnels ne leur donnent pas la parole : la chronique procède à un comptage (décembre 2018) Médias comparés: les Gilets jaunes - Medialog le mag (9/11) - 20/12/2018 Dans sa chroniques Médias Comparés, Christine Ruol analyse comment les JT belges et français ont parlé des violences survenues à Paris lors des manifestions des Gilets jaunes. Elle pose cette question : les Gilets jaunes ont-ils véritablement eu accès aux médias traditionnels ?

Médias comparés sur le prix Nobel de la Paix : deux lauréats mais on ne parle que d’un seul dans les JT francophones, celui qui est déjà connu des médias et qui parle français. Questions concernant l’impact des moyens et conditions de production sur l’info qu’on montre (octobre 2018) Médias comparés: Nobel de la Paix - MediaLog le mag (11/11) - 08/11/2018 Les Médias Comparés de Christine Ruol se penchent sur la manière dont les médias internationaux ont présentés les deux récents lauréats du prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege, " l'homme qui répare les femmes ", et Nadia Murad, militante irakienne des droits de l'homme d'origine kurde et ancienne esclave sexuelle de Daech. Sémantique autour du prestigieux prix.

Médias comparés sur la guerre de la coquille Saint-Jacques : comment un reportage fait le tour du monde et comment les différentes rédactions arrivent ou pas à prendre du recul par rapport au point de vue premier (septembre 2018) Médias Comparés : la guerre de la coquille Saint-Jacques - MédiaLog le Mag (7/11) - 27/09/2018 Retour aux bonnes habitudes: dans ses Médias Comparés (MC), Christine Ruol passe sous sa loupe un fait d’actualité tel qu’il a été traité par différents médias belges et internationaux. En ce mois de septembre, Christine s’intéresse à la geurre de la pêche à la Saint-Jacques dans la Manche, vue des deux côtés du Channel.

Médias comparés pour voir comment, dans les JT, la rencontre historique entre les présidents américain Trump et nord-coréen Kim Jong Un à Singapour a été vue par les uns et les autres. Quand le "spectacle" prend le pas sur l’info : le dispositif de la rencontre a été plus traité que les résultats de la rencontre (juin 2018) Les médias comparés : cap sur Singapour - Medialog le mag (6/10) - 10/07/2018 Ce nouveau numéro de Medialog le mag, débute avec la rubrique Médias comparés de Christine Ruol. En ce mois de juin, cap sur Singapour pour voir comment, dans les JT, la rencontre entre les présidents américain et nord-coréen a été vue par les uns et les autres.

Médias comparés sur l'après élections en Italie (mai 2018) Les médias comparés : l'après élections en Italie - MediaLog le mag (5/10) - 01/06/2018 Dans ses médias comparés, Christine Ruol compare la façon dont différents médias européens ont parlé de la formation du gouvernement en Italie ces dernières semaines.

Médias comparés sur la Journée internationale des droits des femmes : préjugés et habitude de travail mènent à tronquer l’information (mars 2018) Médias comparés: la Journée Internationale du Droit des Femmes - Medialog le mag (3/10) -... La rubrique Médias Comparés de Christine Ruol analysera le traitement journalistique de la Journée Internationale du Droit des Femmes dans les JT français et belges, mais aussi italiens, allemands et espagnols.