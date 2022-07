La Semaine Viva - Charlotte Legrand sur l'éducation des jeunes aux médias - 26/10/2019 L’école doit former les jeunes à devenir les citoyens de demain... Cela implique de les former au monde des médias et du journalisme dans les écoles primaires et secondaires. Cette mission est d’autant plus fondamentale qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à une masse importante d’informations - pertinentes ou non, sérieuses ou non, en particulier en ligne et sur les réseaux sociaux où les jeunes sont très actifs. Comment les jeunes consomment-ils aujourd’hui les médias et comment s’informent-ils ? Qu’est-ce qui est mis en place dans les écoles pour développer leur esprit critique et les aider à maîtriser les codes des médias ? Que peut-on faire concrètement avec eux en classe ? Charlotte Legrand, journaliste à la RTBF, est venue expliquer son expérience dans les écoles.