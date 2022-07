Le sexisme

Inside - Le débat: Le rôle des médias dans la communication sur les violences faites aux femmes... Olivier Fraipont entouré d'Anne-Marie Impe (journaliste et autrice) , Fabienne Glowacz ( psychologue et professeure à l'ULiège) et Joffrey Monnier ( responsable documentaire et programme de flux -RTBF), débattent sur le rôle des médias dans la communication sur les violences faites aux femmes