Le droit à l'image

MédiaLog 29/04/2015 - Médiation Droit à l'image - 29/04/2015 Magazine d'information, d'éducation aux médias et de médiation, MediaLog s'adresse aux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui s'interrogent sur ce qu'ils écoutent, regardent, lisent chez nous ou ailleurs. MediaLog déchiffre et explique les pratiques journalistiques, l'évolution du monde des médias et tout ce qui se passe de l'autre côté du poste. INSIDE : les coulisses d'une émission Découverte de l'envers du décor de l'émission " 1001 belges ". 1001 Belges est cette plateforme web qui permet aux Belges de se rencontrer autour de leurs passions lors d'ateliers. Relayée à la fois à la radio, à la télévision et sur le web, cette initiative a pour ambition de créer une communauté de partage entre passionnés, curieux et motivés. Invités : Stéphane Delhougne (Producteur RTBF) et Sébastien Vandersteen (Co-Founder Sharebox & 1001 Belges) MEDIAFACTORY: focus sur un métier des médias C'est le métier de monteur info-mobile qui sera passé à la loupe ce mercredi avec un reportage dans une camionnette de montage en compagnie de Manu Duchêne et Edouard Laloy. MEDIATION : Droit à l'image, ... Mode d'emploi Reportage sur le fonctionnement d'un élément faisant partie intégrante de nos vies et qui, parfois, est utilisé de façon abusive : notre image. Alors, quels droits avons-nous pour la conserver ? Thierry Bellefroid analysera, en plateau avec les invités, ces questions de déontologie. Comment faire pour ne pas être filmé dans un lieu public si on ne le souhaite pas ? ¿Comment marquer les images qui ne peuvent pas ou plus être utilisées ? ¿Recours avant la diffusion ? ¿L'équipe doit-elle demander l'autorisation aux personnes filmées ? Invités : Goeffrey Michot (caméraman RTBF), Louise Monaux (Responsable du service Médiation RTBF), Christian Dauriac (Chef de la rédaction TV et Direction de l'Information et des sports à RTBF) et Olivier Evrard (Producteur de ONPDP - RTBF).